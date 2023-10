Twin Mind: Nobody’s Here Collector’s Edition è ora disponibile su Nintendo Switch

La scienza non è mai stata così pericolosa!

Ocean Media e Domini Games sono entusiasti di annunciare che Twin Mind: Nessuno's Here Collector's Edition uscirà su Nintendo Switch oggi, il 12 ottobre 2023. Questo segna solo l'inizio della disponibilità dei giochi Domini su tutte le principali console di gioco.

“Sono felice di annunciare la partnership tra Ocean Media e Domini Games con l’obiettivo di portare più di 20 delle loro spettacolari avventure rompicapo su tutte e tre le principali piattaforme console. Twin Mind è la prima serie che pubblicheremo su Nintendo Switch quest'anno. Le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S seguiranno nel 2024”, afferma Vedran Klanac, CEO di Ocean Media.

In Twin Mind: Nobody’s Here giochi nei panni di due detective che cercano di risolvere la morte sospetta di uno scienziato. Trova indizi e raccogli prove, mentre il filmato di sicurezza non mostra altro che la vittima stessa! Condividi una notte da brivido con la tua famiglia o i tuoi amici in questa esperienza sconcertante.

Caratteristiche principali:

Assapora una storia avvincente e piena di colpi di scena inaspettati.

Gioca nei panni di due personaggi per avere il quadro completo di quello che sta succedendo.

Fai le tue scelte e accetta le loro conseguenze.

Goditi una grande varietà di luoghi dall’atmosfera accattivante.

“Abbiamo sempre desiderato offrire ai nostri giocatori l'opportunità di giocare ai giochi Domini su tutte le piattaforme disponibili e sono entusiasta di annunciare che i nostri giochi saranno ora disponibili sulle tre console principali. Inoltre, siamo lieti che il lancio su console avvenga con un partner dalla vasta esperienza in questo campo che ci assicuri la qualità del trsferimento”, afferma Oleg Smolianskii, CEO di Domini Games

Guarda il trailer di lancio per Nintendo Switch: https://www.youtube.com/watch? v=3-5wOXTyNFM

Inizia l'emozionante avventura e ottieni Twin Mind: Nobody’s Here Collector's Edition sul Nintendo eShop.

