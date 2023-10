Celly al Gitex Global 2023

Le più recenti novità tech di Celly in mostra a Gitex Global 2023

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, annuncia la propria presenza a Gitex Global, il più grande evento dedicato al mondo tech e startup del mondo in programma a Dubai dal 16 al 20 ottobre 2023.

La fiera internazionale vedrà esposte le numerose categorie prodotto del brand, recentemente rinnovate nel packaging: dalle protezioni per smartphone ai supporti, dagli accessori audio a quelli wearable, fino ad arrivare alle licenze; in quest’occasione i visitatori potranno toccare infatti con mano la collezione AC MILAN, composta dai gadget tech dedicati al Club, e le referenze per gamer in erba realizzate in collaborazione con Sparco.

Tra le novità più recenti lanciate da Celly non mancheranno:

Gli accessori con tecnologia Power Delivery , studiati per permettere la ricarica rapida di smartphone, tablet e laptop. Ideali per chi viaggia, per i lavoratori e per chi ha poco tempo a disposizione, le comode e innovative soluzioni del brand comprendono modelli per caricare anche più dispositivi contemporaneamente;

La collezione Planet , realizzata in plastica 100% riciclata e composta da cover, caricabatterie, cavi, fino ad arrivare ad un powerbank (capacità 10.000mAh) e a un caricatore per auto;

L’ecosistema di accessori per la ricarica e supporti per smartphone compatibili con la tecnologia MagSafe di Apple, che permettono un aggancio sicuro al telefono tramite l’allineamento magnetico MagSafe presente negli ultimi modelli di iPhone, a partire dal 12;

Le recentissime cover progettate per iPhone 15: dai modelli più colorati e di tendenza a quelli più semplici e dal minimo ingombro, fino ad arrivare alle proposte ultra resistenti e caratterizzate da tecnologia MagSafe.

Tutte le novità e i prodotti di punta di Celly saranno esposti a Gitex Global presso lo Stand H15-25 - Hall 15, dal 16 al 20 ottobre 2023.

