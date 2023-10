Logitech presenta la tastiera ergonomica Wake Keys

Una tastiera ergonomica di facile utilizzo per una digitazione immediatamente familiare, che offre comfort alla scrivania di casa e ufficio.

Logitech annuncia oggi Wave Keys e Wave Keys for Business (versione pensata per le aziende), una tastiera ergonomica wireless che risponde alla crescente esigenza di benessere e comfort alla scrivania. Logitech Wave Keys presenta il caratteristico design a onda in un layout compatto per una digitazione più confortevole che non richiede di imparare nuovamente a digitare, oltre al poggiapolsi imbottito integrato per un supporto duraturo durante la giornata lavorativa. Poiché le persone di tutte le età trascorrono sempre più tempo davanti al computer, secondo il recente rapporto di mercato pubblicato da RationalStat si prevede un aumento delle esigenze ergonomiche con un tasso di crescita del 4,6% nei prossimi sette anni.

" Crediamo che tutti meritino di sentirsi bene alla fine di una giornata di lavoro, quindi ci siamo impegnati a progettare prodotti essenziali per lo spazio di lavoro che fossero tanto attraenti e accessibili quanto ergonomici ", dichiara Art O'Gnimh, direttore generale della divisione Core Personal Workspace di Logitech. " La tastiera Wave ha al centro il benessere dell'ambiente di lavoro, grazie a un design basato sulla scienza e approvato dai più importanti ergonomisti ".

L'esclusiva forma a onda della tastiera Wave Keys colloca le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione di digitazione naturale, mentre il poggiapolsi imbottito integrato offre un maggiore sostegno per tutto il giorno. Il suo layout compatto si adatta a molte scrivanie di casa o ufficio ed è disponibile in tre colorazioni classiche: Graphite, Off-White e Rose (la colorazione Rose sarà disponibile nel 2024 in mercati selezionati).

Un occhio alla sostenibilità

La tastiera Wave Keys è stata progettata in linea con l'obiettivo di Logitech di creare esperienze di prodotto che migliorino la vita delle persone. Ciò significa considerare l'impatto ambientale e sociale come parte fondamentale nel processo di progettazione. Il modello Wave Keys è certificato carbon neutral, proprio come gli altri prodotti Logitech, e la confezione di carta proviene da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate. Le parti in plastica del dispositivo includono plastica riciclata post-consumo certificata per dare una seconda vita alla plastica a fine uso proveniente da vecchi dispositivi elettronici di consumo - 61% per Graphite e 46% Off-White.

Questa tastiera compatibile con più sistemi operativi si collega via Bluetooth®, o tramite il ricevitore Logi BOLT incluso per una maggiore sicurezza, fino ad un massimo di tre dispositivi contemporaneamente, come Mac, PC e iPad, e passa facilmente da uno all'altro con la semplice pressione di un tasto. Per rendere più fluide le giornate alla scrivania, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza con l'app Logi Options+ per assegnare scorciatoie di produttività, come "Non disturbare" per rimanere concentrati sul lavoro, e creare azioni intelligenti che consentono di risparmiare tempo e mantenere il lavoro fluido, tra cui una routine mattutina attivabile con un solo tocco che aiuta a iniziare facilmente la giornata e un tempo di relax che fornisce il meritato riposo durante la giornata.

Wave Keys è l'ultima novità della serie ERGO di Logitech, insieme al mouse ergonomico verticale Lift e ad altri prodotti per il benessere sul posto di lavoro, e conferma l'approccio dell'azienda al design e alle esperienze dei prodotti incentrato sull'uomo e basato sulla ricerca scientifica. La tastiera è stata accuratamente realizzata con cicli di test da parte degli utenti, anche presso l' Ergo Lab di Logitech, e ha ottenuto il timbro di approvazione da parte di US Ergonomics.

Wave Keys for Business - p ronta per le aziende

Per le aziende che danno priorità al benessere dei dipendenti, Wave Keys for Business presenta una nuova tastiera ergonomica, ideale per coloro che sono attenti alla postura e sono alla ricerca di una tastiera comoda per una digitazione immediatamente familiare. La tastiera è dotata della tecnologia wireless sicura Logi Bolt per connessioni affidabili anche in ambienti wireless congestionati. È progettata per soddisfare i sempre più severi standard di sicurezza aziendali.

Con Logi Bolt, i team IT dotare su larga scala una tastiera comoda e facile da usare a tutta la forza lavoro globale e monitorarle da remoto attraverso Logitech Sync per garantire che i dispositivi del team siano sani e aggiornati, con un supporto clienti globale per Windows, macOS, Chrome OS e altri sistemi operativi leader.

L'app Logi Options+ è disponibile a livello globale per garantire ai dipendenti un'esperienza utente personalizzata, compresa la semplificazione delle attività ripetitive con le Smart Actions o la configurazione delle scorciatoie da tastiera.

Prezzi e disponibilità

Logitech Wave Keys sarà disponibile nelle colorazioni Graphite e Off-White a partire dal 13 ottobre 2023 su www.logitech.com e presso altri rivenditori a livello mondiale con un prezzo al pubblico di 84,99 €.

Il colore Rose sarà disponibile in mercati selezionati a partire dalla primavera del 2024.

Wave Keys for Business in Graphite sarà disponibile su www.logitech.com e presso i rivenditori autorizzati a partire da novembre 2023.

