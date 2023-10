Disponibile da oggi Battlefield 2042 Stagione 6: Creazioni oscure

Diventa il cacciatore e mai la preda con la Stagione 6: Creazioni oscure di Battlefield™ 2042, disponibile da oggi! Con una nuovissima mappa all-indoor, nuove armi, gadget e molti miglioramenti al gameplay, non c'è momento migliore per lanciarsi in Battlefield 2042.

Nella Stagione 6, i giocatori devono dominare l'ignoto per sopravvivere in una struttura segreta di ricerca tecnologica che esegue esperimenti altamente classificati in una nuova mappa nascosta nelle Isole Ebridi della Scozia. Ispirata alle mappe preferite dai fan del passato della serie, come Operazione Prigione (Battlefield 4) e Operazione Metro (Battlefield 3), Occultamento è la prima nuova mappa del franchise a presentare un ambiente sotterraneo completamente al chiuso, costruita con spazi di gioco ristretti che rendono l'esperienza intensa e claustrofobica.

Di seguito è riportata una breve descrizione dei contenuti aggiuntivi della Stagione 6:

NUOVE ARMI

VHX D3 - Questo fucile d'assalto unico e futuristico è caratterizzato da portabilità e prestazioni ottimizzate, che lo rendono un’arma preziosa per i combattimenti ravvicinati e a medio raggio. Portatile. Potente. E polverizza ogni nemico che esce dall'ombra.



L9CZ - Una nuova migliore amica negli scontri ravvicinati, quest'arma semiautomatica e altamente precisa è un'opzione da utilizzare quando l'arma principale si esaurisce.



G428 - Un nuovissimo DMR che offre una precisione eccezionale e una notevole capacità di penetrazione e che può aiutare i giocatori a trasformare i nemici in prede.

NUOVI GADGET

Sacchetto delle munizioni e Health Pouch - I giocatori possono ora supportare le proprie squadre lanciando loro sacchetti che consentono di rifornirsi di munizioni o medicine. Un'ancora di salvezza preziosa quando la morte si avvicina a voi e alla vostra squadra.

NUOVI VEICOLI

YUV-2 “Pondhawk” - Un mezzo dinamico per due persone con capacità di volo, che consente a un giocatore e a un compagno di fornire rapidamente supporto e di raggiungere gli obiettivi.



Un nuovo Pass Battaglia con armi potenti e gadget utili aiuterà i giocatori ad avere un vantaggio, mentre i cosmetici di questa stagione li trasformeranno per diventare il terrore che i nemici temono. Oltre a tutti questi contenuti, nella Stagione 6 arriveranno diverse nuove aggiunte per la qualità.

Battlefield 2042 sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme dal 12 al 16 ottobre; prova gratuitamente la Stagione 6 e domina l'ignoto con la tua squadra. Clicca qui per maggiori informazioni sull'accesso gratuito.

Per saperne di più sulla Stagione 6: Creazioni Oscure, clicca qui.

Altre News per: disponibileoggibattlefield2042stagionecreazionioscure