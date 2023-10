HALLOWEEN 2023: TUTTI PAZZI PER MERCOLEDÌ ADDAMS

Da demoni infernali a scheletri misteriosi, passando per i realistici look dell’enigmatica e richiestissima Mercoledì Addams, protagonista con la sua tenebrosa famiglia della serie di successo firmata Tim Burton e targata Netflix. Tra orde di zombie e vampiri assetati di sangue, saranno loro - Mano compresa - i veri protagonisti della notte più spaventosa dell’anno.





L’arrivo di ottobre porta con sé un’atmosfera affascinante e al contempo grottesca: il paesaggio si trasforma in una tavolozza di colori vivaci e i tramonti si tingono di tonalità infuocate, ma è anche il momento in cui le strade si riempiono di zucche intagliate e le case vengono decorate con fantasmi e ragnatele finte per celebrare Halloween, la festa più spaventosa dell’anno. Ogni 31 ottobre, infatti, tra gli appassionati di questa festività e non solo, si apre la sfida a chi riesce a ricreare il travestimento più originale e realistico, e Rubie’s, leader mondiale dei costumi e dei travestimenti per eventi speciali e occasioni di ogni tipo, anche quest’anno ha pensato proprio a tutti, grandi e piccini.



Dato il grande successo ottenuto lo scorso novembre da “Mercoledì”, la serie tv di Tim Burton targata Netflix, è quasi certo che il costume più gettonato e in voga per Halloween quest’anno sarà proprio quello della tenebrosa e magnetica adolescente della famiglia Addams. Per un travestimento perfettamente realistico, Rubie’s ha lanciato una nuova ed esclusiva linea di costumi ispirati proprio al personaggio di Mercoledì Addams, che permetterà agli appassionati di immergersi nel suo mondo magico e oscuro. La gamma di opzioni è vastissima: bambine e teenager potranno scegliere se vestire i panni di una Mercoledì gotica, con il suo elegante abito in pizzo, oppure optare per l’uniforme scolastica della protagonista, completa di giacca, gonna e cravatta. Inoltre, il classico vestito tempestato di piccoli teschi, può essere trasformato in un look da brividi grazie agli accessori della linea, come la parrucca nera con frangetta e treccine, oppure indossando "Mano", uno dei personaggi più iconici della serie. Questo enigmatico servitore tuttofare accompagna Mercoledì nelle sue sinistre avventure e ora tutti i fan della serie hanno l'opportunità di possedere una fedele replica del suo silenzioso assistente.

Per quelli che prediligono i travestimenti classici, invece, Rubie’s quest’anno propone cinque costumi spaventosissimi, composti da una felpa con cappuccio e maschere, che offrono il perfetto mix di originalità, comodità e terrificante mistero. Per diffondere paura e terrore durante il tour del dolcetto o scherzetto, si potrà scegliere tra il teschio assassino, il clown killer, il fantasma assassino, lo psicopatico insanguinato e la zucca assassina. Il fascino di Halloween però colpisce tutti, non solo i più piccoli, e Rubie’s lo sa bene, per questo ha creato una collezione di costumi che permetterà a tutta la famiglia di vivere un'avventura a tinte scure e indimenticabile: dal costume del diavolo ai classici intramontabili come il fantasma e lo scheletro, la vasta gamma di opzioni garantisce un travestimento adatto a tutti i gusti e a tutte le età.



Non resta altro che scegliere in quale personaggio trasformarsi, perché la notte delle streghe si sta avvicinando e la sfida per il travestimento più originale è appena iniziata!

