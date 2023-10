Intel Arc - disponibili nuovi driver non-WHQL

Sono adesso disponibili i nuovi 4885 non-WHQL driver per GPU Intel Arc A-series.





I nuovi driver aggiungono il supporto a Game On per Assassin’s Creed Mirage e Forza Motorsport, oltre a introdurre miglioramenti nelle performance di diversi titoli rispetto ai driver Intel meno recenti e fix per Starfield, FC 24, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Dying Light 2 Stay Human, Fortnite e Adobe After Effects. Rendono inoltre disponibili le rinnovate DirectX 11 per diversi giochi.





Driver Game On per grafica Intel Arc per Assassin's Creed Mirage e Forza Motorsport!

I driver Intel Game On offrono la migliore esperienza ai giocatori che giocano su grafica Intel con patch ottimizzate per il giorno del lancio e aggiornamenti delle prestazioni man mano che vengono rilasciati nuovi giochi.

Salta nell'abbagliante città di 9 th secolo a Baghdad o mettiti al volante di Forza Motorsport con i piloti Game On di oggi. La grafica Intel Arc gestisce sia la furtività che la velocità nei nuovi giochi di questa settimana.

Assassin's Creed Mirage

I fiorenti progressi culturali e scientifici dell'Età dell'Oro sono stati bloccati dall'instabilità diffusa in tutto il Medio Oriente.Assassin's Creed Mirage segue Basim Ibn Ishaq, sfidando le turbolenze che lo circondano in 9 th secolo Baghdad.Nonostante questo tumulto, questo periodo storico ha prodotto un'architettura straordinaria, come quella della Grande Moschea di Samarra.In AC Mirage, il padre di Basim ha progettato la meravigliosa moschea, solo per essere screditato, esiliato e morire in povertà, lasciando Basim solo per le strade.

Ora da solo, Basim deve fare ciò che serve per sopravvivere.Di fronte a ben altro che le difficoltà di essere un ladruncolo, Basim è perseguitato da visioni oscure del suo destino conflittuale.La ricerca di risposte nel mezzo della lotta per il potere in città lo porta nel grembo della Confraternita degli Assassini, una nuova famiglia che gli offre tutoraggio e uno sguardo su ciò che riserva veramente il destino di Basim.Mentre scopri i segreti che giacciono in agguato nella tentacolare città di Baghdad, le abilità di Basim cresceranno mentre mette a frutto le sue abilità di parkour, le sue armi e i suoi compagni.

Anche la versione PC di Assassin's Creed Mirage è dotata di abilità extra.Il supporto HDR e ultrawide fa sì che la città rotonda di Baghdad risplenda al meglio sui monitor più avanzati, soprattutto con framerate elevati.Per ottenere prestazioni ancora maggiori quando giochi ad Assassin's Creed Mirage, abbiamo collaborato con Ubisoft per integrare Intel X e SS, portando le prestazioni a livelli più alti.

Forza Motorsport

Forza Motorsport elimina il numero dal titolo poiché ora è destinato a diventare una "piattaforma di corse in evoluzione".Fin dalle prime ondate di bandiera verde, il nuovo Forza Motorsport è un luogo in cui i campioni possono mettersi alla prova con oltre 500 auto e 20 piste.Le corse ruota a ruota arrivano con auto da formula vintage, moderne muscle car e prototipi di auto da corsa avanzati, e lo sviluppatore Turn 10 afferma che c'è molto altro in arrivo.

Ma prima di esagerare, ci sono molti modi per affinare le tue capacità di guida sulla linea di partenza di Forza Motorsport.Le sfide per giocatore singolo includono eventi a rotazione di Featured Rivals, il primo dei quali ti riporterà al circuito immaginario preferito dai fan Maple Valley Raceway, di nuovo nel Motorsport e migliore che mai.Centinaia di opzioni di personalizzazione ti danno tutte le possibilità di personalizzare la tua auto per adattarla al meglio al tuo stile di guida.Per garantire condizioni di parità, Spec Series ti porterà online in un'auto in prestito corrispondente al resto della griglia per pura competizione.Guardando al prossimo apice?Gli aggiornamenti mensili promettono nuove auto, eventi e occasionalmente nuove piste come la Nordschleife di fama mondiale, prevista per la primavera del prossimo anno.

Noi di Intel apprezziamo gli aggiornamenti regolari e i driver grafici aggiornati di oggi sono pronti a scendere in campo e oltre. Forza Motorsport uscirà dal garage il 10 ottobre th oppure puoi iniziare a giocare dal 5 th con accesso anticipato su Xbox per PC.

Prestazioni pensate per la furtività e la velocità

I driver grafici Intel Arc di oggi sono pronti per le strade del passato e le auto da corsa della modernità. Prendi il volo dalle torri più alte o spingi davvero le tue abilità di guida nelle curve strette: in ogni caso, le GPU Intel Arc hanno ciò che serve. Desideri aggiornare il tuo PC per gli ultimi giochi? Dai un'occhiata alle nostre offerte Balanced Builds per i migliori valori nell'hardware di gioco per PC.

