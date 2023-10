eFootball 2024 inaugura la Season 2: “Elevate the Excitement”

Tra le novità: nuovi club dalla Turchia e dall'Asia per la Authentic Mode, nuova opzione lingua per i dispositivi mobile e nuovi Club Pack dedicati ad alcuni dei più grandi club europei.



Konami Digital Entertainment B.V. annuncia un nuovo aggiornamento per "eFootball™". L’update introduce la Season 2: "Elevate the Excitement", nuove squadre per la Authentic Mode e nuovi Club Pack per il Dream Team.





La Trendyol Süper Lig arriva nella Authentic Mode





Iconici club e appassionati tifosi, "eFootball" è orgoglioso di dare il benvenuto nella Authentic Mode (trial match) alla principale divisione calcistica turca: la "Trendyol Süper Lig".



Gli utenti di "eFootball™" potranno selezionare nella Authentic Mode importanti club come Besiktas JK, Galatasaray SK, Fenerbahçe SK, Trabzonspor e molti altri!



I più grandi e importanti club della Confederazione Asiatica si uniscono a “eFootball”





Grazie a una nuova partnership tra KONAMI e l'Asian Football Confederation™, tutti i club che competono nella principale competizione della Confederazione Asiatica, la "AFC Champions League™", saranno disponibili in "eFootball™".



Presenti club provenienti da Australia, Giappone, Iran, Qatar e tre club dell'Arabia Saudita: Al Nassr, Al Ittihad Club e Al Hilal SFC.



Con i recenti trasferimenti di alcuni tra i migliori talenti calcistici del mondo nel Medio Oriente, gli utenti di "eFootball" avranno l'imbarazzo della scelta grazie all’introduzione di queste squadre al roster dell'Authentic Team.







eFootball Mobile: aggiunta opzione per la lingua araba

Con milioni di utenti da Medio Oriente e Nord Africa, KONAMI è entusiasta di annunciare l'aggiunta della lingua araba a "eFootball" Mobile.

Club pack per sei dei più importanti club europei

Il nuovo aggiornamento di "eFootball™" offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di ingaggiare alcuni dei più grandi nomi del calcio europeo grazie a una serie di Club Pack dedicati ad alcuni dei club partner KONAMI. In questi pacchetti saranno presenti: 11 calciatori Highlight e un Manager "Booster"! Questi "Booster" garantiranno un aumento di +1 alle statistiche di tutti i giocatori del Dream Team.

A partire dal 5 ottobre, gli utenti potranno potenziare i propri Dream Team con calciatori di FC Barcelona, Manchester United FC e Arsenal FC.

Il 19 ottobre seguiranno altri Club Pack dedicati a FC Bayern München, AC Milan e Internazionale Milano.

