Molino Vigevano - contest “Diventa Master del Cornicione”

GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DI SHOPFULLY, MOLINO VIGEVANO INCENTIVA GLI ACQUISTI IN NEGOZIO





Il 25% degli utenti esposti alla comunicazione dichiara di aver acquistato i prodotti Molino VigevanoShopFully, tech company italiana leader europea del Drive to Store, annuncia i risultati ottenuti in seguito alla partnership con Molino Vigevano, brand leader di mercato nel segmento delle farine per preparazioni dolci e salate, parte del Gruppo Lo Conte.La collaborazione, che aveva l’obiettivo di incentivare le vendite in negozio della Farina Vesuvio e promuovere il contest “Diventa Master del Cornicione”, ha registrato ottimi risultati in termini di visite in negozio. Di fatto, il 63,1% dei responsabili di acquisto esposti alla comunicazione ha visitato uno dei punti vendita coinvolti.Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull'intelligenza artificiale, e al presidio dei vari canali digitali, Molino Vigevano ha comunicato con il 100% dei responsabili di acquisto geolocalizzati in prossimità e all’interno dei punti vendita selezionati, portando risultati notevoli anche in termini di vendite. Infatti, da quanto emerso dai risultati della Brand Building Survey proposta ai consumatori, il 25% degli utenti esposti alla comunicazione ha dichiarato di aver acquistato il prodotto (+16 punti percentuali rispetto ai non esposti).La campagna nazionale, realizzata su più di 400 punti vendita della grande distribuzione organizzata, ha impattato in maniera positiva anche sulle metriche del brand: il 23,5% ha dichiarato di aver sentito parlare dell’attività per la prima volta sui marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile) e l’awareness del brand da parte dei consumatori esposti alla campagna è stato maggiore di 8 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna.“Siamo fieri di aver collaborato con un marchio di riferimento come Molino Vigevano e di aver messo a disposizione del brand la nostra tecnologia e i formati digitali più performanti per guidare i consumatori in negozio, spingerli ad acquistare il prodotto e metterli a conoscenza del contest. Il successo ottenuto è la dimostrazione che le soluzioni digitali consentono alle aziende di sviluppare nuove relazioni con i consumatori, oltre a consolidare la conoscenza che il pubblico ha del brand” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.“La partnership con ShopFully si è rivelata un successo. La natura cross-channel della campagna ha saputo esaltare l'innovazione tecnologica e creare un dialogo di valore con i nostri consumatori, accompagnandoli in ogni fase del processo decisionale di acquisto. L'unione delle dinamiche online e offline ha dimostrato di essere la scelta vincente per trasmettere i valori distintivi del nostro brand e coinvolgere il pubblico in modo profondo ed emozionale.Guardando al futuro, siamo entusiasti di continuare su questa strada, rafforzando il dialogo di valore con i nostri consumatori e abbracciando sempre nuove sfide tecnologiche. La nostra missione è quella di accompagnare ogni passo dei nostri clienti, offrendo un'esperienza d'acquisto unica ed esclusiva.”, ha dichiarato Roberto Cocozza, Digital Marketing & Communication Manager di Molino Vigevano.

