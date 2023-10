La serie L di JBL si aggiorna nella versione MKII

La L100 dalla sua nascita, oltre 40 anni fa, è la cassa acustica con la maggiore diffusione tra i prodotti JBL e tra le più vendute in assoluto nel mercato dell’Hi-Fi.

Una vera e propria icona che negli anni ha sempre conservato lo stesso look anche grazie alla inconfondibile griglia in schiuma Quadrex nei colori arancio, blu o nero.Una prima profonda rivisitazione era già stata fatta nel 2019, ed aveva avuto un grande successo tra il pubblico. Questa neonata versione MKII, offerta tra l’altro a un prezzo inferiore rispetto alla gamma precedente, riguarda i modelli L100 e L82 (L52 ha avuto solo un riposizionamento di prezzo) e migliora ancora le già eccellenti prestazioni del design presentato 4 anni fa, introducendo numerosi miglioramenti.I nuovi altoparlanti, Woofer da 30cm nel modello L100 e 20cm per L82, hanno una struttura aggiornata per migliorarne la linearità e ridurre ulteriormente la distorsione.Il tweeter con cupola in titanio da 25mm, comune ad entrambi i modelli e il cono del midrange da 12,5cm delle L100, sono poi stati sottoposti a ulteriori perfezionamenti che garantiscono migliori prestazioni.Altra modifica importante per gli audiofili, è l’aggiornamento del crossover che adesso ospita doppi ingressi e permette finalmente il bi-wiring o il bi-amping, attraverso dei nuovi morsetti placcati oro in grado di accettare un maggior numero di sezioni di cavo o terminazioni.Il resto rimane invariato rispetto a quattro anni fa, con la solita, splendida, estetica vintage con finitura noce e le inconfondibili griglie in schiuma Quadrex.Immutati gli stand in metallo JS-80 per le L82 e JS-120 per le L100, necessari per il corretto posizionamento in ambiente e per dare la giusta inclinazione al diffusore dirigendo meglio il suono verso l’ascoltatore.Prezzi:L52 coppia: 1090 €L82 MKII coppia: 2500 euroL100 MKII coppia: 5000 euro

