Disponibile ora - Stuff Pack di The Sims 4 Frenesie ai fornelli

Se vuoi essere uno chef casalingo di alto profilo, ti servono l'ambiente di lavoro e gli strumenti giusti. In The Sims™ 4 Frenesie ai Fornelli Stuff Pack, i giocatori possono rinnovare l'impeccabile cucina domestica del proprio Sim aggiornandola con articoli nuovi ed eleganti ispirati alle cucine europee. Attingi alle tue migliori doti di arredamento con una gamma completa di banconi, armadietti ed elettrodomestici coordinati, il forno + cucina, il frigorifero e la lavastoviglie.

Dagli chef dilettanti che cercano di lasciare la propria impronta ai fornelli fino agli imprenditori gastronomici pronti a trasformare la cucina in denaro, ogni Sim può realizzare i propri sogni culinari.



Preparati per lo Stuff Pack che ai tuoi Sims frutterà un bel po' di "grano"!

Nuovi piccoli elettrodomestici, grande aggiornamento della cucina

I piccoli elettrodomestici possono fruttare grandi risultati in cucina! Grazie alla nuova planetaria (nota a margine: i Sims possono mangiare l'impasto per biscotti commestibile direttamente dal barattolo degli ingredienti pronti), alla piastra per gauffre e al forno da bancone per pizze, i tuoi Sims possono invitare a casa amici e/o familiari per un pranzo, un brunch da tre portate a base di gauffre a forma di cuore, oppure una serata di pizze fatte in casa.



A proposito di pizze, sfoggia l'elegante e moderno forno dedicato dei tuoi Sims con le nuove ricette ispirate ai tradizionali sapori italiani. I tuoi Sims diventeranno dei maghi della pizza, sminuzzando i condimenti e lanciando l'impasto prima di farlo scivolare nel forno per la cottura! La pizza non è la tua passione? Niente paura! Potrai sperimentare anche con le nuove ricette delle focacce.



Nel corso degli anni abbiamo introdotto tante ricette ed è diventato un po' più complicato trovare ciò che si desidera. Per agevolare le ricerche culinarie dei tuoi Sims, abbiamo introdotto dei filtri in modo che tu possa trovare in fretta il pasto che cerchi tramite l'aggiornamento del gioco base pubblicato assieme al pacchetto. Non è l'unica novità dell'aggiornamento del gioco base: qualcuno ha detto #FreeTheCupcakes? Ora puoi cucinare i cupcake nel tuo forno!



Vendi ai vicini le tue creazioni culinarie

Ritieni di avere spirito imprenditoriale? I Sims possono diventare proprietari di chioschi gastronomici e aprire bottega in vari lotti per fidelizzare i propri clienti e assistere all'esito della vendita delle proprie creazioni culinarie. I giocatori possono perfino personalizzare il nome del chiosco gastronomico Di Tutto Dovunque e scegliere i tipi di cibo che desiderano servire. Consiglio per intenditori: la portabilità e le ricette in stile street food della piastra per gauffre e del forno da bancone per pizze li rendono ideali per il chiosco gastronomico.

Cucinare con stile

L'avventura culinaria suprema non sarebbe davvero completa senza il giusto abbigliamento da cucina. Con le pettinature da cucina, i grembiuli e gli accessori coordinati a tema gastronomico per tutta la famiglia, vogliamo che i tuoi Sims sembrino dei veri chef casalinghi! I nuovi zoccoli da cucina sono assolutamente splendidi! Già, gli zoccoli!

The Sims 4 Frenesie ai Fornelli Stuff Pack uscirà il 28 settembre 2023 su PC tramite l'EA app™, su Mac® tramite Origin nonché su Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One. The Sims 4 è stato ufficialmente pubblicato anche sull'Epic Games Store, che va ad aggiungersi ai negozi online da cui è possibile scaricare lo Stuff Pack.

Altre News per: disponibilestuffpacksimsfrenesiefornelli