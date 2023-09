EA SPORTS WRC - un nuovo video

EA SPORTS WRC ridefinisce l'esperienza di gioco del rally: un nuovo video di approfondimento svela caratteristiche entusiasmanti

EA SPORTS presenta il secondo video di approfondimento per l’attesissimo EA SPORTS WRC, un gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, che verrà rilasciato il 3 novembre per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Epic Store e Steam. Il video esplora approfonditamente le modalità e le caratteristiche del gioco, tra cui:

Builder: i giocatori possono seguire le orme della leggenda del rally Colin McRae progettando e sviluppando la propria auto da rally moderna. Dalla scelta del telaio e della carrozzeria alla personalizzazione degli interni e degli esterni, i giocatori hanno il controllo completo sulla creazione del veicolo dei loro sogni. Ogni parte ha le proprie caratteristiche e peculiarità, si possono modificare tutti i dettagli, dai paraurti, agli spoiler, ai cerchioni, fino ai dettagli più piccoli come i perni della carrozzeria, le luci e le prese d'aria, permettendo ai giocatori di creare una macchina unica nel suo genere, pronta per affrontare Career, Time Trial, Clubs e altro ancora. Moments: nel nuovo gioco i fan potranno rivivere i momenti più iconici dei 50 anni di storia del FIA World Rally Championship. Dalle prestazioni dominanti alle rimonte memorabili, i giocatori potranno rivivere in prima persona eventi storici e recenti e guadagnare medaglie in base alle loro prestazioni. Nuovi Moments verranno aggiunti regolarmente a EA SPORTS WRC, sfidando i giocatori a completare scenari ed eventi legati e ispirati al mondo reale del rally. Career: permettendo al giocatore di creare la propria squadra, Career offre un’intensa progressione multi-stagionale e l'opportunità di gestire una squadra di tecnici e di prendere decisioni chiave nella ricerca della gloria. I giocatori possono farsi strada partendo da Junior WRC o passare direttamente al livello più alto della competizione e condurre la propria squadra alla vittoria contro i migliori piloti, auto e team di rally del mondo in questa fantastica esperienza WRC. Vengono inoltre spiegate Regularity Rally, una forma alternativa di competizione presente in diverse modalità del gioco, Rally School, il luogo ideale per iniziare il viaggio in EA SPORTS WRC e imparare tutte le abilità fondamentali necessarie per guidare un'auto da rally, e il Campionato, la tradizionale esperienza WRC per single-player che riproduce la stagione reale, oltre a Multiplayer, Club e altro ancora.

