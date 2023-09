Watch the Phantom Liberty Launch Trailer

CD PROJEKT RED ha rilasciato il trailer di lancio ufficiale di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in attesa della première del gioco.



Il nuovo e dinamico trailer si tuffa profondamente nel mondo e nella storia di Phantom Liberty , esplorando i temi della lealtà, della fiducia, della libertà e della responsabilità delle proprie azioni. I giocatori potranno vedere i personaggi dell’espansione in azione – incluso Solomon Reed, interpretato da Idris Elba – e scoprire alcuni dei pericoli che li attendono a Dogtown prima del lancio di Phantom Liberty .



Dal giorno dell'uscita del trailer di lancio, l'espansione Phantom Liberty ha già ricevuto recensioni molto positive da parte dei giornalisti.



Guarda il trailer di lancio



Il trailer presenta anche la sigla dell'espansione di Cyberpunk 2077 : "Phantom Liberty" , eseguita da Dawid Podsiadlo, attualmente uno dei cantautori più famosi in Polonia.



Phantom Liberty , l'espansione spy-thriller di Cyberpunk 2077 , arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e GeForce Now il 26 settembre 2023. I giocatori assumono il ruolo di V, un mercenario cyber-potenziato a noleggio. che viene trascinato nel mondo delle spie e degli intrighi politici, affiancato dall'agente dormiente Solomon Reed, interpretato da Idris Elba.

