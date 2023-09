CMON TORNA A LUCCA COMICS & GAMES

CMON , editore e designer internazionale di giochi da tavolo, giochi di ruolo e graphic novel, è pronto a stupire anche quest’anno il pubblico di Lucca Comics & Games. Il padiglione monografico di oltre 100 mq in Piazza San Giusto darà il benvenuto a migliaia di appassionati con anteprime ed esclusive firmate da autori di spessore . David Preti COO di CMON dichiara: “ Siamo felici di tornare a Lucca Comics & Games con il nostro padiglione. Crediamo sia una grande opportunità per far conoscere CMON e i nostri giochi all’enorme pubblico della manifestazione, anche i non giocatori .”



Tutti potranno giocare con tutto e saranno i primi in Italia a farlo! A dominare la scena una scultura di Cthulhu alta 5 metri , ispirata al gioco Cthulhu: Death May Die, co-creato, insieme ad Eric Lang, dal rinomato game designer statunitense Rob Daviau , autore dei giochi legacy più conosciuti e ospite d’onore della kermesse, che divertito ironizza: " ricordo che solo pochi anni fa Cthulhu mi arrivava a malapena alle ginocchia. Ora guardatelo, crescono così in fretta! ".



L’enorme statua, che pesa oltre 600 kg ed è stata realizzata in oltre 5 mesi di lavoro in EPS trattato con poliuretano e resina e stampato 3D, raffigura perfettamente Cthulhu , “la cosa che non dovrebbe essere”, un’entità gigantesca che ha le sembianze di un umano, di una piovra e di un drago, in assoluto il personaggio più riconoscibile del cupo e spaventoso mondo lovecraftiano. L’opera verrà rivelata al pubblico nella mattinata di mercoledì 1° novembre , impossibile mancare! E sarà proprio Chtulhu il protagonista delle cartoline esclusive in omaggio realizzate per CMON da grandi artisti come ZeroCalcare , Adrian Smith , Paul Bonner , Marco Checchetto , Gipi e Karl Kopinski . Non mancherà Cthulhu: Death May Die : un appassionante gioco in scatola che trasforma i giocatori in investigatori alle prese con una minaccia soprannaturale, trasportandoli in luoghi mai vista prima e costringendoli a pensare sempre diversamente.





In esclusiva assoluta per Lucca Comics & Games 2023 un crossover che solo CMON poteva realizzare: l’arte di Magnus incontra il mondo dei boardgame e i personaggi della Compagnia della Forca diventano miniature , disponibili a tiratura limitata solo nella cinque giorni lucchese, per un incredibile gioco ambientato nel mondo di Zombicide Fantasy .



E non finisce qui, perché finalmente arrivano in italiano due titoli attesissimi. Il primo è Marvel Zombies – A Zombicide Game , che vanta oltre 9 milioni di dollari su Kickstarter e il tratto grafico del noto Marco Checchetto , ed è ambientato in un universo Marvel alternativo in cui i giocatori affronteranno orde di supereroi contagiati dal male scegliendo se essere eroi Marvel o le loro controparti zombie. Il secondo è Stranger Things , gioco collaborativo targato Rob Daviau che, in fase di test, ha coinvolto anche i fratelli Duffer, ideatori del successo Netflix: qui chi gioca assume il ruolo dei ragazzi di Hawkins che cercano di fermare il male del Sottosopra, proprio come nelle prime due stagioni della seguitissima serie tv.



Come se non bastasse, il gioco di ruolo dedicato ad Assassin’s Creed : creato in collaborazione con Ubisoft e lanciato in versione Kickstarter a settembre, sarà presente in test per il pubblico di Lucca Comics & Games conducendolo nel mitico universo popolato da Assassini e Templari. Forte di un’applicazione gratuita che fornisce supporto ai giocatori e al lettore, a tabelle dei personaggi, rulli di dadi, carte abilità digitali, witness card e carte antenati, Assassin’s Creed promette di essere uno dei giochi più interessanti di sempre, con miniature, carte, tabellone e app che si fondono in un’unica esperienza di gioco a dir poco totalizzante. Ciliegina sulla torna, il nuovissimo e attesissimo DCeased , l’evoluzione della saga Zombie di DC comics scritta da Tom Taylor che ha spopolato in USA, in cui Superman, contagiato dall’equazione anti-vita, cerca di distruggere l’umanità.



Insomma, dall’1 al 5 novembre 2023 gli appassionati di giochi in scatola e di ruolo presenti a Lucca Comics & Games devono prevedere una sosta al padiglione monografico di CMON in Piazza San Giusto per essere tra i primi a giocare con dei veri capolavori!

Altre News per: cmontornaluccacomicsgames