Il video di approfondimento di EA SPORTS™ WRC mostra il realismo stupefacente e l'autenticità del gioco, stabilendo nuovi standard tra i giochi di rally.

EA SPORTS presenta il primo video di approfondimento dell’attesissimo EA SPORTS WRC, un gioco ufficiale della FIA World Rally Championship, che verrà rilasciato il 3 novembre per PlayStation5, Xbox Series X|S, e PC tramite EA App, Epic Store, e Steam.





Da questa coinvolgente esperienza di rally i giocatori possono aspettarsi un realismo e un'autenticità senza precedenti. Il video illustra le novità introdotte da Codemasters per quanto riguarda il gameplay e la maneggevolezza ed esamina i progressi tecnici che Unreal Engine ha sbloccato per sviluppare le tappe. EA SPORTS WRC vanta oltre 600 km di strade uniche, con più di 200 tappe in 17 località reali di WRC, che rispecchiano meticolosamente il calendario di WRC. Il team ha realizzato con cura le location più realistiche nella storia dello studio. Il gioco offre anche una gamma completa di veicoli, tra cui modelli attuali e storici, che coprono 60 anni di storia del rally. I giocatori possono rivivere l'evoluzione di questo sport, dai suoi inizi a due ruote motrici fino all'intensa era del Gruppo B. L'elenco completo delle auto è disponibile qui .





EA SPORTS WRC ha perfezionato l'acclamata maneggevolezza di DiRT Rally, offrendo ai giocatori un'esperienza che supera ogni limite. Il Dynamic Handling System (DHS) offre una sensazione di guida autentica su vari terreni, mettendo alla prova le abilità dei giocatori più affezionati e dei piloti di simulazione. Grazie alle impostazioni di assistenza personalizzabili e alla possibilità di scegliere tra due nuove note di ritmo, i giocatori possono mettere a punto la loro esperienza e sfidare gli elementi. Per la prima volta nella storia dei rally di Codemasters, i giocatori affronteranno rally in primavera, estate, autunno e inverno, ognuno con sfide uniche. I progressi tecnici di EA SPORTS WRC sono enormi: l'audio delle auto, il degrado delle superfici, le auto e le livree altamente dettagliate, faranno sentire i giocatori più vicini allo sport che amano come mai prima d'ora.





I fan possono avere un'anteprima delle caratteristiche del gioco guardando il primo video di approfondimento QUI presentato da Molly Petit, emittente e giornalista di WRC, e leggendo il blog . Un secondo video di approfondimento sarà pubblicato la prossima settimana e si concentrerà sulle caratteristiche del gioco, tra cui Carriera, Vehicle Builder, Moments, Regularity Rally, Rally School, e Club.