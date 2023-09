Iphone 15 mania: le alternative di CertiDeal

Arriva in Italia l’attesissimo Iphone 15. CertiDeal pensa a tutti gli appassionati del telefono con la mela, ma più attenti portafoglio e ambiente.



Milano, xx settembre 2023 – Sulla bocca di tutti, il nuovo Iphone 15 è finalmente sbarcato in Italia. Tantissime le nuove funzionalità, dal sistema operativo ancora più veloce, alla telecamera con risoluzione ottimale e cavo USB-C. Con una cornice più sottile e un telaio in titanio super resistente, il nuovo arrivato in casa Apple è un vero e proprio gioiello tecnologico! Ma il costo proibitivo e le file chilometriche per acquistarlo, non lo rendono di certo alla portata di tutti.



Quindi, per i techlover in febbre da iPhone, ma in cerca di una soluzione più economica e sostenibile, CertiDeal – azienda specializzata in device ricondizionati, propone una valida alternativa: iPhone di alta gamma a prezzi contenuti!



Ecco quindi una selezione dei modelli Apple più recenti, in ottime condizioni e decisamente più alla portata di tutte le tasche:





iPhone 13 Pro Max 128 Gb Grafite- iPhone ricondizionato da 859,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

iPhone 13 Pro 128 Gb Grafite- iPhone ricondizionato da 799,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

iPhone 13 Mini 128 Gb Blu - iPhone ricondizionato da 544,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

iPhone 13 128 Gb Mezzanotte- iPhone ricondizionato da 604,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

