SCOPRI LA NUOVA CLASSE DI 24 ICONE MASCHILI E FEMMINILI IN EA SPORTS FC

Terminata la Ratings Week, è arrivato il momento di scoprire le 24 ICONE di EA SPORTS FC.

L'ambito titolo di ICONA suscita ogni anno un acceso dibattito, ma quest'anno abbiamo dato il benvenuto in Ultimate Team™ a una nuova classe di stelle della storia del calcio, tra cui cinque ICONE rivoluzionarie che hanno spianato la strada al calcio femminile. Dal condurre i loro club o le loro nazioni, fino ad ottenere grandi riconoscimenti e raggiungere un livello sempre più alto per le generazioni a venire, queste ICONE hanno mantenuto il loro standard elevato e continuato a brillare nel corso della loro carriera, diventando vere e proprie leggende.

La classe delle 24 ICONE di FC 24 comprende:

Mia Hamm (USA): Prima. Questa è Mia Hamm in una parola. Prima vincitrice del Women's World Player of the Year, prima due volte campionessa del mondo femminile nel 1999 e prima donna inserita nella World Football Hall of Fame.

Zico (Brasile): I più grandi giocatori del calcio mondiale hanno ammirato il genio creativo di Zico, che ha inventato nuovi modi per superare gli avversari e ha stabilito il record di tutti i tempi di gol su calcio di punizione, avendone realizzati ben 101.

Bobby Charlton (UK): Nominato cavaliere dalla Regina d'Inghilterra, Bobby è uno dei nove giocatori ad aver vinto la Coppa del Mondo, la UEFA Champions League e il Pallone d'Oro.

Camille Abily (FRA): Leggenda francese e dell'Olympique Lyonnais, Abily ha portato a casa cinque titoli della UEFA Women's Champions League negli ultimi otto anni della sua carriera, segnando più di 15 gol a stagione e creando moltissime occasioni per le sue compagne di squadra, contribuendo a trasformare la sua squadra in una delle formazioni più dominanti nella storia del calcio.

Birgit Prinz (GER): La Prinz è stata la punta di diamante del calcio tedesco per oltre un decennio, vincendo tutti i German Player of the Year tra il 2001 e il 2008 e guidando negli stessi anni il Francoforte a sei titoli della Frauen-Bundesliga e a sei vittorie della German Cup. È stata premiata con il Golden Boot nella Coppa del Mondo del 2003.

Homare Sawa (JP): Dopo aver segnato quattro volte nella sua prima apparizione internazionale per il Giappone a 15 anni, Sawa ha vinto 11 campionati, è stata vincitrice del World Player of the Year e si è ritirata con il titolo di detentrice del record di presenze e di reti del Giappone.

Kelly Smith (UK): Seconda capocannoniera di tutti i tempi dell'Inghilterra con una media di oltre un gol a partita, Smith è nota per aver vinto cinque campionati inglesi e cinque FA Cup, e ha portato l'Arsenal a una memorabile vittoria della UEFA Women’s Cup.

Franck Ribery (FRA): L'imprendibile ala francese ha stabilito il record di titoli dell'allora Bundesliga, vincendone nove in sole 12 stagioni in Baviera, oltre alla memorabile vittoria della UEFA Champions League nel 2013.

Le ICONE di quest’anno riflettono la volontà di EA SPORTS FC di creare l’esperienza di gioco calcistica più autentica di sempre.

"Diventare una ICONA di FC 24 è per me un onore. Sono felice di avere l'opportunità di avvicinarmi alle nuove generazioni mostrando un po' della mia carriera e di chi ero come giocatore", afferma l'ex playmaker brasiliano Zico. "È un onore che la mia eredità continui a ispirare queste generazioni attraverso EA SPORTS".

“Sono davvero felice di essere una delle prima donne ad essere aggiunta in FC 24 e di fare di nuovo parte del Gioco Più Bello del Mondo”, ha dichiarato la formidabile attaccante tedesca Birgit Prinz.



EA SPORTS FC™ 24 sarà disponibile il 29 settembre 2023 con accesso anticipato alla Ultimate Edition a partire dal 22 settembre 2023. I preordini* sono ora disponibili per EA SPORTS FC™ 24, che sarà rilasciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

