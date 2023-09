Play Out Loud: Logitech G svela il nuovo gear per lo Streaming

Logitech G svela oggi tre nuovissimi prodotti che ridefiniscono le esperienze gaming e streaming, ti due nuovi microfoni Logitech G Yeti GX, Logitech G Yeti Orb e la nuova luce Logitech G Litra Beam LX. Inoltre, Logitech G annuncia che la Logitech G Litra Beam e il Logitech G Compass Boom Arm subiranno un rebranding per allinearsi al nuovo packaging di Logitech G.

Oggi più che mai i giocatori creano contenuti e trasmettono in streaming le loro sessioni di gaming, e l'illuminazione e l'audio di alto livello sono fondamentali per offrire contenuti di qualità. Giocare con un audio di livello broadcast e un'illuminazione professionale è fondamentale per il successo della content creation e può evitare che uno streaming appaia monotono e distorto. Un audio e un'illuminazione eccellenti consentono di giocare insieme e di esprimersi con la propria community, sia che si tratti di chattare con gli amici su Discord, di far crescere la propria community su Twitch o di trasmettere a migliaia di follower su YouTube."Insieme, gli esperti di design e ingegneria di Blue Microphone e Logitech G hanno collaborato per creare un microfono da gaming unico nel suo genere, con un audio di livello professionale e una serie di funzioni create su misura per i gamer", ha dichiarato Vincent Borel, vicepresidente di Logitech G. "Siamo consapevoli che i giocatori vogliono condividere la loro esperienza con il pubblico. Per coloro che giocano per condividere loro stessi, questi apparecchi sono l'ideale, per loro stessi e per la loro community".

Sfruttando le innovazioni di Logitech G, questi tre nuovi prodotti presentano tecnologie chiave come la tecnologia LIGHTSYNC RGB, per un'immersione più profonda nel gioco; l'integrazione nel software GHUB di Logitech G, per effetti di illuminazione personalizzati; e l'aggiunta del supporto BlueVOICE! con i nostri nuovi microfoni. Ora gli utenti possono espandere il loro ecosistema Logitech G ed esprimere sempre di più la loro personalità.

Basato sull'iconico design Yeti, Yeti GX è un microfono da gaming di qualità superiore di livello broadcast con tecnologia a capsula dinamica che offre prestazioni audio senza precedenti. Per la prima volta Yeti GX utilizza la classica rotella di scorrimento degli iconici mouse da gaming Logitech G per controllare con una sola mano il guadagno del microfono. Yeti GX è inoltre dotato di uno schema di ripresa supercardioide che esalta la voce escludendo il rumore dell'ambiente, i clic dei tasti e altri suoni di sottofondo.



Lo Smart Audio Lock di Yeti GX blocca le impostazioni audio ideali con la semplice pressione della rotella di scorrimento, per un audio sempre uniforme e la regolazione automatica del guadagno per evitare il clipping e ridurre le distrazioni di fondo. La tecnologia Blue VO!CE di Logitech G consente agli streamer di regolare l'audio e di scegliere tra una serie di filtri, migliorando il segnale di base del microfono e creando effetti sonori personalizzati.



Yeti GX è un microfono USB plug-and-play per un'installazione e uno streaming senza difficoltà. Yeti GX è anche compatibile con la versione aggiornata Logitech G del Compass arm.

Yeti Orb è un microfono USB da gaming elegante che offre le migliori prestazioni audio della categoria e la massima facilità d'uso. Progettato per i giocatori che si avvicinano per la prima volta allo streaming, Yeti Orb è costruito con una capsula a condensatore personalizzata e conferisce un aspetto elegante alla creazione di contenuti, oltre a essere dotato di un logo RGB e di una luce di stato con effetti di illuminazione personalizzabili a cui si può accedere prima o durante lo streaming. A differenza di altri microfoni attualmente sul mercato, Yeti GX e Yeti Orb gestiscono la massima pressione sonora, perfettamente ottimizzata per i giocatori e i creator di oggi. Nei momenti in cui l'audio è più intenso, come ad esempio durante gli scontri a fuoco e le battaglie, Yeti GX e Yeti Orb riducono al minimo la distorsione e,grazie ai filtri della tecnologia Blue VO!CE, personalizzano i suoni vocali per creare effetti divertenti e proteggere dal clipping, il tutto tramite G HUB.

Litra Beam LX, l'apice di ciò che dovrebbe essere l'illuminazione di alta qualità, è una lampada RGB su due lati con tecnologia TrueSoft per modellare e dirigere la luce in modo che tutti possano apparire al meglio in ogni momento.



Utilizzando LIGHTSYNC RGB, le 16 milioni di combinazioni di colori di Litra Beam LX consentono ai giocatori di personalizzare i temi cromatici trasformando il loro studio in un rifugio caldo e accogliente, in uno spettacolo di luci virtuali o di dare vita alla loro stream con l'atmosfera che sentono in quello specifico giorno.



La tecnologia TrueSoft di Logitech G offre un'accuratezza dei colori di tipo cinematografico e una diffusione avanzata per eliminare le ombre più stridenti, con luminosità regolabile, temperature di colore che vanno dal caldo lume di candela al blu freddo (2700K - 6500K) e impostazioni RGB. Certificato come sicuro per lo streaming per tutto il giorno, Litra Beam LX ha superato le più severe linee guida dei test UL.



Inoltre, Logitech G annuncia il pieno supporto di tutti i dispositivi abilitati a LIGHTSYNC con Windows Dynamic Lighting, non appena sarà disponibile. Windows Dynamic Lighting è un nuovo strumento di illuminazione RGB di Windows 11 che consente agli utenti di coordinare gli effetti tra molte marche di prodotti abilitati RGB, tra cui Logitech G. Questa nuova funzionalità amplia i già potenti controlli LIGHTSYNC per dispositivi come Litra Beam LX e i mouse, le tastiere e le cuffie Logitech G per un'esperienza gaming completamente unificata e coinvolgente.



Progettati per un futuro più verde



Oltre a creare i dispositivi più performanti al mondo, Logitech si impegna a creare un mondo più equo e positivo per il clima, riducendo attivamente l'impatto delle emissioni di carbonio. Grazie a un design aggiornato e consapevole, l'utilizzo di questi nuovi prodotti da gaming è una scelta di cui i giocatori possono sentirsi soddisfatti. Le parti in plastica includono plastica riciclata post-consumo certificata per dare una seconda vita alla plastica a fine uso proveniente da vecchi dispositivi elettronici di consumo - minimo 68% per Yeti GX, minimo 48% per Litra Beam LX e minimo 74% per Yeti Orb.



Gli imballaggi in carta provengono da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate. Scegliendo questo prodotto, i giocatori sostengono una gestione responsabile delle foreste mondiali.



Tutti i prodotti Logitech G sono certificati "carbon neutral" e utilizzano, quando possibile, energia rinnovabile durante la produzione. Quando i giocatori acquistano un prodotto Logitech G, l'impronta di carbonio di quel prodotto è stata ridotta a zero, sostenendo la selvicoltura, le energie rinnovabili e le comunità colpite dai cambiamenti climatici.



Prezzi e Disponibilità



Yeti GX e Yeti Orb sono ora disponibile nella colorazione nera, mentre Litra Beam LX in quella grafite su LogitechG.com, e presso i rivenditori autorizzati ai prezzi consigliati di €159,99, €69,99 e €159,99 rispettivamente. Per maggiori informazioni: www.logitechg.com.



Altre News per: playloudlogitechsvelanuovogearstreaming