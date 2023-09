Lies of P: arriva il 19 settembre

Lies of P: il nuovo videogioco ispirato a Pinocchio

arriva il 19 settembre

Il burattino più famoso al mondo diventa il protagonista di un videogame che trae ispirazione dalla storia e dai personaggi raccontati nell’intramontabile opera di Carlo Collodi, “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, che proprio nel 2023 festeggia ben 140 anni dalla sua prima pubblicazione. Lies of P, una rivisitazione in chiave dark di uno dei romanzi italiani più famosi di sempre in tutto il mondo, è un gioco d’azione souls-like in arrivo domani su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One

Pinocchio è indubbiamente uno dei personaggi immaginari più famosi in tutto il mondo e caratterizzato da un fascino senza tempo. Il celeberrimo romanzo di cui è protagonista, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, venne pubblicato nel 1883 e, nel tempo, ha acquisito un’importanza e una notorietà tali da farlo diventare parte della cultura popolare mondiale. Il valore di questa storia si può trovare anche nei suoi concetti e nelle sue immagini che sono divenute nel tempo proverbiali, come il naso lungo attribuito a chi mente o la definizione di Grillo Parlante per le figure sagge e coscienziose. Si pensi inoltre che è stato tradotto in 260 lingue e che è stato di ispirazione per centinaia di opere tra film, cartoni animati e molto altro. Proprio nell’anno del 140esimo anniversario dalla pubblicazione del romanzo, anche il medium dei videogiochi ha deciso di omaggiare questo personaggio: il 19 settembre, infatti, arriva Lies of P, un nuovo videogame ispirato all’iconico burattino. Il titolo, che rivisita in chiave dark la storia, le ambientazioni e i personaggi di Pinocchio, sarà disponibile da domanisu PlayStation 5,PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con Lies of P, gli sviluppatori di NEOWIZ hanno dato vita a una fiaba oscura rivisitata: la favola di Pinocchio è stata infatti reimmaginata con una grafica cupa e d’impatto. I giocatori si troveranno così a vestire i panni di P, un burattino che deve farsi strada attraverso una città decadente nel suo inarrestabile viaggio per trovare Geppetto e diventare finalmente umano. Caratterizzato da un immaginario visivo accattivante, il videogioco è ambientato a Krat, una città ispirata all'epoca della Belle Époque nell'Europa di fine Ottocento/inizio Novecento, epitome di un luogo decaduto e privo di prosperità, pieno di bellezza e mostruosità in egual misura.

Lies of P è un gioco d'azione souls-like che offre un profondo sistema di combattimento e di personalizzazione del personaggio e una storia avvincente con interessanti scelte narrative in cui più bugie vengono dette, più P diventa umano. Sarà possibile affrontare missioni procedurali interconnesse che si svolgeranno a seconda delle bugie che vengono raccontate e saranno in grado di influenzare il finale della storia. Caratterizzato da un gameplay preciso, il titolo permetterà di affrontare una grande varietà di scontri unici utilizzando un sistema di combattimento corpo a corpo accurato e gratificante. Questo grazie anche al sistema di assemblaggio delle armi, che permette di combinare le armi in una moltitudine di modi per creare ogni volta qualcosa di completamente nuovo. Inoltre, il protagonista P, un burattino in tutto e per tutto, potrà modificare le sue parti del corpo per acquisire nuove abilità e ottenere vantaggi in battaglia grazie al sistema di abilità “P-Organ”. Non tutti i miglioramenti serviranno a combattere, ma alcuni possono fornire altre caratteristiche uniche e utili per aiutare P nel suo viaggio.

Lies of P

sarà disponibile dal 19 settembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Grazie a Fireshine Games, in collaborazione con NEOWIZ, sarà disponibile anche un’esclusiva Deluxe Edition, acquistabile presso rivenditori selezionati, che include una copia fisica del gioco, presentata in una scatola da collezione ispirata a un tomo, una SteelBook in edizione limitata, un artbook cartonato e oggetti bonus digitali, tra cui la colonna sonora originale, il costume “The Great Venigni's Set” e una maschera unica da indossare in-game.

