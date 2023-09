BLOCCA E RICARICA! CONTRA: OPERATION GALUGA RILANCIA LA CLASSICA SERIE ACTION RUN’N’GUN!



KONAMI e WayForward uniscono le forze per portare la frenetica azione di Contra: Operation Galuga sulle moderne piattaforme

Konami Digital Entertainment B.V. e WayForward annunciano Contra: Operation Galuga , nuovo capitolo della leggendaria serie run'n'gun Contra in arrivo su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam e Nintendo Switch™. Sviluppato da WayForward, lo studio dietro l'acclamato Contra 4, Contra: Operation Galuga sarà disponibile in digitale a inizio 2024, con una versione fisica per console in arrivo in seguito.



Contra: Operation Galuga torna alle classiche radici della serie come rivisitazione completa del gioco Contra originale uscito per NES/arcade negli anni Ottanta. Le armi e le ambientazioni che hanno fatto la storia della serie incontrano nuovi livelli, nuovi nemici, nuovi boss, nuove meccaniche di gioco, un sistema di potenziamenti aggiornato e una grafica e un audio moderni.

Gli amati commando d'élite, Bill Rizer e Lance Bean, si schierano in battaglia contro il gruppo terroristico Red Falcon, che ha trasformato l'isola Galuga, un tempo pacifica, in una zona di guerra in cui il destino dell'umanità è in bilico.

Fino a due giocatori possono unirsi per combattere in cooperativa nella modalità Storia, e fino a quattro giocatori possono unire le forze nella modalità Arcade, mentre corrono, saltano e sparano attraverso otto livelli, tra cui giungla, cascata e una folle corsa in hovercycle attraverso una base nemica. Ritornano armi iconiche come spread shot, laser e i missili di puntamento - ora con la possibilità di combinare due armi dello stesso tipo per aumentarne la potenza di fuoco - e le armi in eccesso possono essere sacrificate per scatenare le impressionanti abilità Overload. Grazie a tre impostazioni di difficoltà e a una serie di opzioni di sfida aggiuntive, l'intensa azione di Contra: Operation Galuga sarà apprezzata sia dai veterani di Contra sia da chi si avvicina per la prima volta alla serie.

