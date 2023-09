Nintendo Direct 14.09.2023

Nel corso di un nuovo Nintendo Direct, appena concluso, Nintendo ha presentato una vasta gamma di titoli in arrivo suNintendo Switch quest’anno e il prossimo.

Tra i protagonisti di questo Direct, Princess Peach: Showtime!, con un nuovo trailer in cui la Principessa Peach ricorre a varie trasformazioni per affrontare insidiosi nemici. La principessa entrerà in azione il 22 marzo 2024. La diretta ha inoltre fornito nuovi dettagli su Torre dell’Ordine, l’Ondata 2 del Pass di espansione di Splatoon 3, il cui arrivo è previso per la prossima primavera, e presentato una versione migliorata per Nintendo Switch del classico per GameCubePaper Mario: Il Portale Millenario, con ulteriori dettagli in arrivo in futuro, eF-ZERO 99, disponibile già da oggi, in esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online.

Ampio spazio è stato dedicato anche a una ricca selezione di titoli di terze parti, comeTomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, Prince of Persia: The Lost Crown, Unicorn Overlord, Trombone Champ eDAVE THE DIVER.

