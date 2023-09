La videosorveglianza ai grandi eventi

Il concerto di Vasco Rossi a Trento





Assicurare una sorveglianza continua ed efficace per un evento all'aperto da 120.000 persone può sembrare una sfida quasi insormontabile, ma con le adeguate tecnologie e le competenze necessarie l’obbiettivo è stato raggiunto.



Nel Maggio del 2022 il tour di Vasco Rossi si è aperto a Trento, con un concerto presso la Trentino Music Arena, cui hanno assistito più di 120.000 persone. L'organizzatore del concerto, Live Nation, ha dovuto affrontare la non semplice questione di assicurare un efficace servizio di videosorveglianza, implementando quanto necessario in tempi abbastanza ristretti e garantendo al contempo una estrema flessibilità di set-up. Obbiettivo generale era assicurare una copertura completa del sito, con elevato dettaglio e funzionalità di video-analisi in tempo reale. Alle evidenti difficoltà ambientali si aggiungevano anche aspetti tecnici come gli sbalzi di tensione.



Per l’implementazione di un simile sistema, l'organizzatore si è rivolto a Saitel Telecomunicazioni, system integrator specializzato in soluzioni per le telecomunicazioni e videosorveglianza, affiancato dal distributore Aikom Technology.



L’implementazione sull’area del concerto era basata su 500 telecamere Avigilon gestite attraverso la piattaforma Avigilon Control Center ed un service radio professionale targato Motorola Solutions. L'alimentazione delle telecamere è stata affidata a pannelli e Smartbox targati Townet. La connettività wireless per tutto il sistema era invece assicurata da access point e antenne Cambium Networks, il tutto gestito attraverso la piattaforma cnMaestro.



Il “cervello” dell’implementazione era costituito dalla sala di controllo interforze, creata presso l’aeroporto Mattarello, dove erano presenti e pronti in caso di necessità il servizio di sicurezza dell’evento, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia locale.



L’evento era stato anche preceduto da una fase di formazione presso la sede del cliente, gestita da Aikom e dai vendor.



“L’evento di Vasco Rossi, per dimensioni e complessità tecnica, è stato un formidabile banco di prova, che ha dimostrato come la stretta collaborazione tra system integrator, distributore e vendor coinvolti ha portato a un risulto davvero eccezionale” sottolinea Marco Fabbri, Product manager area Security & Surveillance di Aikom Technology.

