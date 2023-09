Xbox presenta il nuovo controller Xbox Wireless Controller – Astral Purple

Xbox introduce oggi il nuovo controllerXbox Wireless Controller – Astral Purple. La nuance viola dona alla new entry di casa Xbox un aspetto elegante, deciso, con un tocco di vivacità che arricchirà la collezione dei gamer. Il tono viola scuro è ripreso sia nei tasti che nei pulsanti, con una finitura nera opaca sul D-Pad ibrido, sui dorsali e sui grilletti, il tutto unito a una cover posteriore bianca ed elegante.



Il nuovoXbox Wireless Controller – Astral Purple è dotato di tutte le caratteristiche uniche, tipiche dell’attuale generazione di controller come il design ibrido del D-Pad, che garantisce ai player un movimento fluido e perfetto per navigare con precisione in mondi di gioco complessi.

Le impugnature testurizzate sui dorsali, sui grilletti e sulla scocca posteriore consentono una presa migliore, mentre il jack da 3,5 mm permette di chattare con gli amici utilizzando cuffie compatibili. Grazie all'utilizzo di Bluetooth e Xbox Wireless, il controller Astral Purple può collegarsi alle console Xbox Series X|S e Xbox One, ai PC, agli smartphone e ai tablet1. La durata della batteria è un elemento cruciale per i giocatori, per questo Xbox propone modelli sempre più performanti con una battery life fino a 40 ore. Inoltre, grazie al pulsante dedicato “Condividi” 2 (Share button) i giocatori possono salvare i loro momenti preferiti, come il raggiungimento di un nuovo record di velocità.

Utilizzandol'app Xbox Accessories, è possibile rimappare i pulsanti del controller per garantire la migliore esperienza di gioco. Grazie a questa funzionalità è possibile creare dei profili del controller che rendano il passaggio tra i vari comandi di gioco senza interruzioni.

Il controller

Xbox Wireless Controller – Astral Purple

è disponibile per il pre-ordine su

Microsoft Store

da oggi al prezzo di 64,99 Euro.

