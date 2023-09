Il Grinch: Avventure Natalizie trailer di gioco

"Il Grinch: Avventure Natalizie"è il primo videogioco in sedici anni basato sul classico racconto per bambini,Il Grinch, scritto dal leggendario Dr. Seuss. Outright Games ha pubblicato oggi un trailer che mostra la grafica vivace e colorata del suo nuovo gioco, ricreata fedelmente dalle illustrazioni originali del libro.

Il trailer italiano del gioco è disponibile qui:

https://youtu.be/sOx7DU2B3vk

Bandai Namco Europe e Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, sono lieti di mostrare per la prima volta il gameplay di questo titolo dedicato all'iconico franchise. Il trailer mostra non solo il verde brontolone e il suo fedele cane Max in azione, ma anche la coinvolgente esperienza di piattaforme 2D che attende tutti i giocatori con alcuni fantastici power-up in stile festivo, come il bastoncino di zucchero lazo e le palle di neve congelanti dei nemici.

Il Grinch: Avventure Natalizie è stato sviluppato pensando soprattutto alle famiglie, con funzioni di accessibilità per i giocatori più giovani, nonché una modalità in cooperativa asimmetrica, in cui il secondo giocatore potrà assumere il controllo dell'amico a quattro zampe del Grinch, Max.

Dopo essere stato mostrato di recente alla Gamescom di Colonia, dove è stata portata una prima versione giocabile, l'ormai imminente titolo è il primo videogioco in sedici anni basato sul celebre personaggio e sarà una perfetta introduzione al mondo creato dal Dr. Seuss per una nuova generazione di fan.

Il Grinch: Avventure Natalizie

sarà disponibile dal 13 ottobre per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

