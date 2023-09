Back to School con CertiDeal: i ricondizionati da regalare ai propri figli

DI NUOVO A SCUOLA

CertiDeal: la scelta consapevole per il primo smartphone dei propri figli

Un Back to School in grande stile con i ricondizionati Certideal

Sempre prima e sempre di più. Sembra essere questo il trend che racconta meglio la relazione tra i ragazzi e gli smartphone… basti pensare che l’età media in cui viene regalato il primo cellulare è di appena 11 anni.

E se l'età si abbassa, la richiesta rimane costante: smartphone di alta qualità e dalle prestazioni stellari. C’è solo un problema: i telefoni degli adolescenti - troppo spesso sbadati e con la testa fra le nuvole - sembrano essere delle vere calamite per i pavimenti più duri.

Per allungare la vita dei cellulari e tenere un occhio al portafoglio, con un ricondizionato CertiDeal – azienda specializzata in device ricondizionati – scendere a compromessi non sarà più necessario.

Il rientro fra i banchi di scuola con la spesa per testi scolastici, cancelleria e zaini nuovi rappresenta un periodo particolarmente costoso per molte famiglie. Ma assecondare le esigenze dei propri figli, strizzando un occhio al budget, e perchè no uno all’ambiente, oggi si può: con i telefoni ricondizionati di Certideal! Un regalo non solo bello, funzionale e di tendenza, ma anche utile sotto tutti i punti di vista!

Inoltre, in occasione del Back to School basterà registrarsi e verificare lo status di studente con Student Beans, per ricevere un -5% di sconto su tutti i prodotti del sito ! E con il codice BACKTOSCHOOL23 potrai usufruire di un ulteriore -10€ sul carrello.

Ecco allora i suggerimenti di CertiDeal per un regalo dalle prestazioni altissime, con due anni di garanzia che fa bene alle tasche dei genitori, all’ambiente e renderà anche felici i ragazzi! I modelli disponibili sono tantissimi – iPhone dal 6 al 14, con diverse capacità di memoria, colori e condizioni estetiche. Insomma, ce n’è per tutti i gusti:

iPhone XR 128 Gb Rosso – iPhone ricondizionato

da 264,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

iPhone 11 64 Gb Rosso – iPhone ricondizionato

da 312,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

iPhone 12 128 Gb Rosso – iPhone ricondizionato

da 436,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

iPhone 13 128 Gb Rosso – iPhone ricondizionato

da 604,99 euro – disponibile in altre colorazioni e gradi estetici

E per i compiti di scuola e lo studio con gli amici, CertiDeal offre anche una selezione di iPad ricondizionati – perfetti alleati hi-tech per evitare distrazioni, studiare in maniera più smart e scrivere note con facilità. Con il codice IPAD2SCHOOL puoi usufruire anche di 15€ di sconto e risparmiare ancora di più!

Altre News per: backschoolcertidealricondizionatiregalareproprifigli