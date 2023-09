DRAFT? - PER GLI AMANTI DEI GIOCHI IN SCATOLA

CRANIO CREAZIONI APRE DRAFT ? , IL LUDOPUB PER TUTTI GLI AMANTI DEI GIOCHI IN SCATOLA E DELLA CONVIVIALITÀ

Il locale verrà inaugurato il 16 settembre, in una serata aperta a tutti.

A breve un programma ricco di serate tematiche, anteprime e incontri con autori e influencer del settore







In una città piena di vita come Milano, dove l’arte, la moda e la cultura non dormono mai, si sentiva la mancanza di uno spazio dove gli amanti dei giochi in scatola potessero unire la loro passione per la strategia e l'avventura alla gioia di un pasto saporito o di una birra artigianale . Cranio Creations , la celebre casa editrice italiana di giochi, ha preso tale mancanza non come un ostacolo, ma come una sfida entusiasmante. La risposta è DRAFT? , il Ludo Pub concepito per essere il rifugio ideale per gli appassionati, gli strateghi e chiunque desideri un po' di relax e divertimento nella frenesia urbana. Situato in Via Misurata 9 , il LudoPub verrà inaugurato sabato 16 settembre , a partire dalle ore 17:00 , in un evento aperto a tutti: un’ottima occasione per scoprire il locale, provare i giochi e assaporare il buffet. Non solo: per l’occasione, Cranio offrirà uno sconto del 25% sull’acquisto dei giochi disponibili nel locale!



DRAFT? è stato pensato per diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di giochi da tavolo a Milano. Non solo il locale vanta un’ampia biblioteca di giochi , che spazia dai successi di Cranio Creations a una vasta gamma di altri titoli, ma offre anche tantissime prelibatezze culinarie: il menù include panini gourmet, tartare di alta qualità e una selezione di birre alla spina, vini DOC e cocktail speciali. Per chi desidera estendere il divertimento oltre le mura del locale, DRAFT? offre una formula unica di affitto giochi : versando una cauzione del 50% del costo, i clienti possono portare i giochi a casa e decidere successivamente se riscattare metà della cauzione o se usarla come sconto per l'acquisto del gioco, permettendo a tutti di portare a casa parte dell'esperienza DRAFT?. E per chi è nuovo nel mondo dei giochi da tavolo, niente paura: il personale esperto sarà sempre disponibile per guidare i clienti attraverso le regole e le strategie , rendendo DRAFT? un ambiente accogliente e inclusivo per tutti.











