PAW Patrol – Il Super Film dal 28 settembre nelle sale

10 STAGIONI DELLA SERIE TV, 1 FILM CAMPIONE D’INCASSI AL CINEMA,

UNA LINEA GIOCATTOLO PERENNEMENTE SOLD OUT

CHE HANNO CONQUISTATO I BAMBINI DI 180 PAESI NEL MONDO



PAW PATROL : LA SQUADRA DI CUCCIOLI PIÙ AMATA

DAI BAMBINI DI TUTTO IL MONDO COMPIE 10 ANNI

CON TANTE NOVITÀ ALL’ORIZZONTE



La property prescolare numero 1 in Italia e in numerosi Paesi al mondo amplia il suo universo con il secondo film “ PAW Patrol – Il Super Film ” nelle sale il 28 settembre e con lo spin off della serie tv, “ Rubble & Crew ”, in onda tutti i giorni su Nick Jr , Sky 603.PAW Patrol , la property di Spin Master Entertainment , coprodotta con Nickelodeon , che racconta le avventure della squadra di pronto intervento più amata dai bambini e dalle bambine di tutto il mondo, raggiunge il traguardo del 10° Anniversario . Dieci anni nei quali si è posizionata come il più grande fenomeno prescolare in Italia e in numerosi Paesi al mondo, con dieci stagioni della serie tv (in onda in Italia ininterrottamente tutti i giorni su Nick Jr , Sky 603, e in chiaro su Cartoonito ), un film cinematografico campione d’incassi , per la regia di Cal Brunker con le voci di tante celebrities tra cui Kim Kardashian, Jimmy Kimmel, Iain Armitage e una linea di giocattoli perennemente sold out firmata Spin Master.PAW Patrol racconta le avventure di Ryder , un bambino appassionato di tecnologia, e della sua squadra di sei cuccioli , ciascuno con un’abilità particolare, pronti a qualunque missione per aiutare gli abitanti di Adventure Bay nei piccoli e grandi problemi quotidiani. Ogni volta che c'è un problema, i cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky e Skye sono pronti all'azione: grazie all’ amicizia , allo spirito di squadra e alla solidarietà , per loro, “ nessun lavoro è faticoso per un cucciolo coraggioso ”!Un racconto valoriale, aspirazionale, inclusivo , che ha conquistato fin da subito la fiducia dei genitori per la sua capacità di veicolare messaggi importanti con un linguaggio adatto al pubblico prescolare, comprensibile per i più piccoli ma al contempo emozionante e coinvolgente.Era il 12 agosto 2013 quando il primo episodio della serie tv , creata da Keith Chapman e co-prodotta da Spin Master Entertainment e Nickelodeon , brand di Paramount, debuttò negli Stati Uniti e in Canada: da allora la franchise ha conquistato oltre 180 Paesi nel mondo , riempiendo gli schermi, i negozi di giocattoli, i cinema di tutto il mondo. Un successo planetario che ha trasformato PAW Patrol nella property dei record e in un fenomeno di costume , citato pubblicamente anche da star internazionali come Keira Knightley, Mila Kunis e Serena Williams .Dopo 10 anni, il suo successo continua grazie alla capacità di evolversi e adattarsi alle nuove generazioni di bambini, e sono in arrivo, anche in Italia, importanti ulteriori tasselli di questa grande storia.In arrivo nelle sale dal 28 settembre 2023 il secondo film “ PAW Patrol – Il Super Film ” (“ PAW Patrol – The Mighty Movie ”) prodotto da Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies e Paramount Pictures e distribuito da Eagle Pictures, in cui è confermata la regia del veterano dell’animazione Cal Brunker ( BigFoot , Nut Job 2 – Tutto molto divertente ; Fuga dal pianeta Terra) e di cui sono state annunciate alcune importanti new entry nel cast : la versione originale in inglese vedrà tra i doppiatori l’attrice vincitrice di un Golden Globe Taraji P. Henson , la star del tennis Serena Williams, North West e Saint West , che reciteranno al fianco della loro mamma Kim Kardashian , e ancora Kristen Bell, Chris Rock e James Marsden .Ma le sorprese continuano: è appena arrivata in Italia anche la prima serie tv spin-off di “PAW Patrol” – “Rubble & Crew” – incentrata sul personaggio di Rubble, il cucciolo di bulldozer del gruppo, celebre per la sua escavatrice, per i suoi modi buffi ma anche per una grande passione per gli sport, a dispetto delle apparenze. Prodotta da Spin Master Entertainment , in onda tutti i giorni alle 20:00, su Nick Jr, Sky 603 .Naturalmente sono attese sugli schermi italiani anche le nuove stagioni della serie originale “PAW Patrol ”: gli episodi “ Aqua Pups ” della nona stagione , arriveranno in chiaro su Cartoonito nella primavera 2024 , mentre la decima stagione a tema “ Jungle Pups ” sarà in onda in autunno 2023 su Nick Jr. per poi essere trasmessa nell’ autunno 2024 su Cartoonito .

Altre News per: patrolsuperfilmsettembrenellesale