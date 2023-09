Polaroid I-2: per fotografie istantanee di qualità superiore

Polaroid I-2: la fotocamera premium per una fotografia istantanea di qualità superiore





Nital S.p.A. è lieta di presentare la nuova Polaroid I-2, prodotto capace di combinare la tradizionale esperienza analogica con la moderna tecnologia fotografica per stabilire un nuovo punto di riferimento nella fotografia istantanea. Dotata dell’ obiettivo Polaroid più nitido di sempre e di controlli manuali integrati , la I-2 produce immagini di qualità eccezionale e fornisce ai fotografi gli strumenti necessari per scatenare la propria creatività artistica.

“ Desideravamo da tempo realizzare una fotocamera Polaroid di gamma alta e offrire una scelta più ampia nel mondo della fotografia analogica, anche per rispondere alle esigenze di tanti fotografi ”, ha dichiarato Oskar Smolokowski, CEO di Polaroid. “ Per sviluppare la I-2, abbiamo ampliato il nostro team di ingegneri e trascorso più di quattro anni a progettare e perfezionare ogni elemento. È la fotocamera più sofisticata che abbiamo mai realizzato, una vera e propria pietra miliare nel nostro percorso ”.

Il cuore della Polaroid I-2 è un sistema a tre obiettivi con messa a fuoco automatica continua , in grado di realizzare gli scatti più nitidi di qualsiasi altra fotocamera istantanea Polaroid a pellicola; questo sistema abbinato a un’ampia apertura del diaframma garantisce una straordinaria profondità di campo. L’obiettivo è stato progettato in collaborazione con ingegneri ottici giapponesi che vantano un’esperienza lunga decenni nello sviluppo di importanti prodotti analogici.

L’autofocus viene regolato con un sensore LiDAR (light detection and ranging), che rileva con precisione la distanza dal soggetto e regola automaticamente l’obiettivo, garantendo una messa a fuoco accurata. Il LiDAR consente una maggiore distanza di messa a fuoco e risulta affidabile anche in scene difficili con condizioni di luce elevata o scarsa.

La I-2 è la prima fotocamera analogica Polaroid con controlli manuali integrati, per una maggiore libertà creativa. Un mirino ampio e luminoso offre un’esperienza ottica tradizionale e comunica le impostazioni della fotocamera tramite un display integrato. La velocità dell’otturatore, l’apertura del diaframma e le sei diverse modalità di ripresa sono selezionabili direttamente sulla fotocamera.

Per ampliare ulteriormente le scelte creative dei fotografi, la Polaroid I-2 è la prima fotocamera istantanea compatibile con le pellicole i-Type, 600 e SX-70 . Dispone inoltre di un attacco filettato incorporato nell’obiettivo compatibile con filtri da 49 mm.

Il design di questo nuovo prodotto celebra la sua funzionalità: l’esterno è costruito intorno all’obiettivo e ai controlli manuali della fotocamera con materiali di alta qualità e vanta un look moderno, pur mantenendo lo stile unico e inconfondibile di Polaroid.

Realizzata per l’era digitale, la Polaroid I-2 è dotata di connettività Bluetooth e l’app che la accompagna consente di aggiornare il firmware via OTA e di controllare completamente la fotocamera a distanza.

Coco Capitán, Kotori Kawashima e Max Siedentopf sono stati i primi artisti a provare la nuova I-2.

Polaroid si è rivolta a loro per la campagna “ Imperfectionists ”, ideata per lanciare il prodotto e celebrare la fotografia istantanea come mezzo creativo meravigliosamente imprevedibile e imperfetto.

" Non mi interessa la perfezione. Caos, spontaneità, casualità: è qui che risiede la realtà ”, osserva Coco Capitán, celebre artista spagnola. “ Lavorare con la I-2 e le pellicole Polaroid è fantastico. Come strumento creativo ha molto da offrire, anche se non sempre è possibile prevedere l’aspetto della foto. Ogni scatto è unico e il processo è significativo quanto il risultato ”.

Polaroid I-2: caratteristiche principali

Obiettivo : a 3 elementi con sistema di messa a fuoco automatica continua, capace di un’apertura ƒ/8 su una distanza di 0,4 m ~ 8 con controllo mediante motore passo-passo. Materiale: policarbonato e acrilico di livello ottico con rivestimento antiriflesso.

: a 3 elementi con sistema di messa a fuoco automatica continua, capace di un’apertura ƒ/8 su una distanza di 0,4 m ~ 8 con controllo mediante motore passo-passo. Materiale: policarbonato e acrilico di livello ottico con rivestimento antiriflesso. LiDAR : sistema di misurazione ad alta precisione.

: sistema di misurazione ad alta precisione. Controlli manuali integrati : la modalità della fotocamera, la modalità del flash, la distanza dall’oggetto, la velocità dell’otturatore, l’apertura e il valore dell’indicatore dell’esposimetro sono selezionabili sulla fotocamera e comunicati attraverso il display del mirino integrato e lo schermo OLED esterno.

: la modalità della fotocamera, la modalità del flash, la distanza dall’oggetto, la velocità dell’otturatore, l’apertura e il valore dell’indicatore dell’esposimetro sono selezionabili sulla fotocamera e comunicati attraverso il display del mirino integrato e lo schermo OLED esterno. Modalità di ripresa : automatica, priorità di apertura, priorità di scatto, manuale, autoscatto, esposizione multipla.

: automatica, priorità di apertura, priorità di scatto, manuale, autoscatto, esposizione multipla. Flash : tubo stroboscopico a scarica a vuoto, portata 2,5 m. Sistema flash accurato e intuitivo.

: tubo stroboscopico a scarica a vuoto, portata 2,5 m. Sistema flash accurato e intuitivo. Design : moderno, richiama le iconiche macchine Polaroid del passato. La forma della fotocamera segue i requisiti tecnici e l’obiettivo. L’esterno è realizzato in plastica ABS e PMMA di alta qualità, più resistente agli urti, e rifinito con uno speciale rivestimento che gli conferisce un aspetto e una sensazione di qualità superiore.

: moderno, richiama le iconiche macchine Polaroid del passato. La forma della fotocamera segue i requisiti tecnici e l’obiettivo. L’esterno è realizzato in plastica ABS e PMMA di alta qualità, più resistente agli urti, e rifinito con uno speciale rivestimento che gli conferisce un aspetto e una sensazione di qualità superiore. UX design : utilizzare la I-2 è coinvolgente e le sue prestazioni tecniche si traducono in una complessità altamente accessibile.

: utilizzare la I-2 è coinvolgente e le sue prestazioni tecniche si traducono in una complessità altamente accessibile. Materiali pregiati : ABS, PC, PMMA, lega di alluminio.

: ABS, PC, PMMA, lega di alluminio. Batteria interna agli ioni di litio , ricaricabile tramite USB-C - durata della batteria 15-pack. Compatibile con le pellicole Polaroid i-Type, 600 e SX-70 .

, ricaricabile tramite USB-C - durata della batteria 15-pack. . Funzionalità dell’app : scarica l’app Polaroid per iOS o Android per abilitare il controllo remoto completo e gli aggiornamenti del firmware via OTA Bluetooth.

: scarica l’app Polaroid per iOS o Android per abilitare il controllo remoto completo e gli aggiornamenti del firmware via OTA Bluetooth. Innesto per treppiede : filettatura standard 1/4-20 UNC.

: filettatura standard 1/4-20 UNC. Attacco filettato per filtro incorporato nell’obiettivo. Compatibile con filtri da 49 mm.

incorporato nell’obiettivo. Compatibile con filtri da 49 mm. Jack audio mono da 2,5 mm. Interfaccia di sincronizzazione flash. Compatibile con flash esterni.

Prezzi e disponibilità:

Laper l’acquisto su polaroid.com, polaroid.nital.it e presso i rivenditori selezionatial prezzo suggerito al pubblico di

Altre News per: polaroidfotografieistantaneequalitàsuperiore