EA SPORTS FC 24 includerà l’Udinese Arena

Lo Stadio dell’Udinese Calcio sarà il terzo stadio italiano ad apparire in modo autentico nel gioco e porterà i fan ancora più vicino all’azione e al realismo della Serie A TIM







EA SPORTS FC annuncia ufficialmente l’arrivo dello stadio dell’Udinese Calcio nel gioco EA SPORTS FC 24.

L’Udinese Arena si unirà alla lista degli stadi della Serie A TIM che saranno disponibili nel nuovo gioco EA SPORTS FC 24, che include San Siro e l’Allianz Stadium. Un riconoscimento che, ancora una volta, certifica l’Udinese Arena come impianto moderno e modello in ambito internazionale.

L’aggiunta di questa struttura moderna garantirà un realismo unico per i fan dell’Udinese Calcio e per tutti gli appassionati di calcio italiani che in EA SPORTS FC 24 potranno vivere un’autenticità senza precedenti con più di un centinaio di stadi licenziati.

Grazie a questo accordo, i tifosi dell’Udinese Calcio potranno giocare nello stadio della loro squadra del cuore nelle modalità di gioco Kick Off o Carriera, e anche in Ultimate Team aggiungendo lo stadio al loro club e vivere così l’atmosfera unica dell’Udinese Arena direttamente dal proprio salotto.

L’Udinese Arena è uno stadio moderno e funzionale, con una capacità di 25.200 posti. È stato inaugurato nel 2016 e da allora è la casa dell’Udinese Calcio. L’Udinese Arena è uno stadio molto popolare tra i tifosi e ospita regolarmente partite di calcio di Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa.

EA SPORTS FC ha anche pubblicato un video, oggi sui social media del Brand e del Club, che mette in evidenza l’integrazione dell’Udinese Arena nel gioco.

EA SPORTS FC 24 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania.

EA SPORTS FC 24 uscirà il 29 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Origin e Steam). I possessori dell’edizione Ultimate del gioco avranno accesso anticipato di sette giorni e i membri di EA Play avranno diritto a dieci ore di gioco a partire dal 22 settembre.

