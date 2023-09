Logitech Pebble 2 - combo mouse e tastiera

Pebble 2 di Logitech, la combo di mouse e tastiera nata per chi non vuole passare inosservato

Logitech presenta la nuova collezione Pebble 2, una versione rinnovata dei suoi iconici mouse e tastiera che uniscono l’estetica alla praticità sullo spazio di lavoro. Pebble 2 Combo è un duo moderno e minimalista, che si compone della nuova tastiera Pebble Keys 2 K380s e del mouse Pebble Mouse 2 M350s.

I dispositivi sono realizzati in plastica riciclata e sono disponibili in 5 tonalità, per adattarsi ad ogni esigenza: Tonal Graphite, Tonal White, Tonal Rose, Tonal Sand e Tonal Blue.

Sono facili da usare e danno la possibilità di passare da un dispositivo all'altro premendo un solo pulsante, così da poter lavorare, navigare e chattare come si vuole e da dove si vuole. Inoltre, è disponibile anche un Pebble 2 Combo per Mac.

Tastiera silenziosa e dal tocco piacevole

La tastiera Pebble Keys 2 K380s offre una scrittura confortevole e piacevole al tocco con tasti arrotondati e una esperienza di digitazione silenziosa, simile a quella di un laptop. In pochi secondi, grazie ai tasti di scelta rapida Fn, si può accedere istantaneamente alla ricerca, alla cattura dello schermo, al menu degli emoji per risparmiare tempo e fare di più. Inoltre, dall'app Logi Options+ si possono personalizzare i 10 tasti Fn, come aprire istantaneamente le applicazioni più utilizzate.

Il mouse compatto con tecnologia Silent Touch

Con un design tondo, sottile e leggero, il Pebble 2 M350s, si adatta naturalmente al palmo della mano. La tecnologia Silent Touch di cui è dotato rimuove il 90% del rumore di clic. È possibile personalizzare il pulsante centrale del mouse con l'app Logi Options+ per assegnare scorciatoie per le proprie app preferite, come inviare emoji su Whatsapp o aprire la playlist su Spotify, o eseguire azioni quotidiane come mostrare/nascondere il desktop, catturare lo schermo e altro ancora.

Uno sguardo alla sostenibilità

Pebble 2 Combo è un kit sostenibile. Tastiera e mouse infatti sono certificati carbon neutral e sono confezionati in materiali provenienti da fonti responsabili. Le parti in plastica includono plastica riciclata post-consumo certificata

Prezzo e disponibilità

La nuova collezione Pebble 2 è già in vendita con i seguenti prezzi al pubblico:

Tastiera Pebble Keys 2 K380s: 58,99€

Mouse Pebble 2 M350s: 30,99€

Altre News per: logitechpebblecombomousetastiera