Red Dead Online: Cacciatori di taglie ricompensati con bonus extra

RDO$ e PE doppi su tutte le taglie, ricompense triple scambiando PE per Cacciatori di taglie e altro





Crimine e caos regnano incontrastati nella frontiera. Consegna i criminali alla giustizia come Cacciatore di taglie in Red Dead Online per ottenere guadagni aumentati e altri vantaggi fino al 2 ottobre.





I Cacciatori di taglie con licenza che giocano a Red Dead Online durante questo mese riceveranno 3 bolas Hawkmoth per aiutarli a catturare i bersagli senza infliggere loro danni letali. Quelli che devono ancora accedere alla Professione della frontiera di Cacciatore di taglie possono iniziare visitando l’ufficio dello sceriffo di Rhodes e approfittare dei 5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie.





RDO$ E PE DOPPI SU TUTTE LE TAGLIE



Andare a caccia di teste è un'impresa degna dei migliori tiratori scelti e questo mese tutte le taglie (normali, giocatore ricercato, famigerate e leggendarie) forniscono ricompense doppie (RDO$ e PE) a chi consegna i bersagli vivi o morti. Per i Cacciatori di taglie più audaci e avventurosi, le Taglie leggendarie e i Ricercati famigerati offrono Oro doppio. Cerca la Bacheca delle taglie più vicina a te per trovare il prossimo bersaglio.





RDO$, ORO E PE TRIPLI SCAMBIANDO PE PER CACCIATORI DI TAGLIE



I vigilanti che hanno raggiunto il rango 30 nel Ruolo di Cacciatori di taglie possono scambiare la Ricompensa relativa all'esperienza da Cacciatore di taglie e ottenere RDO$, Oro e PE tripli rispetto al solito dalla sezione Ricompense del menu Progressi e selezionando l'opzione Consegna.



BONUS SPECIALI SULLE TAGLIE



Completa un evento Free Roam per Cacciatori di taglie (non perderti gli inviti a Caccia in branco e Caccia grossa) prima del 2 ottobre per ottenere un paio di Chaps Griffith grigi e blu marino. Chi è in possesso di una Licenza da Cacciatore di taglie II e completa una Taglia leggendaria e dà la caccia con successo a un Ricercato famigerato durante questo mese otterrà una Giacca Benbow verde oliva e un pacchetto di sigarette, che fornisce un piccolo incremento al Dead Eye.





Intraprendere la carriera da fuorilegge e completare qualunque Lavoro di Blood Money ti frutterà un paio di Stivali Calhoun verdi e beige chiaro. Completando tre Contratti di Blood Money otterrai il Soprabito a tubo invernale grigio per proteggerti dalle intemperie. I Contratti e i Lavori di Blood Money sono disponibili da alcuni contatti Free Roam dopo aver incontrato Guido Martelli a Saint Denis.





Oltre a quanto detto, completa una qualsiasi taglia durante i periodi specificati per ricevere ricompense a tempo limitato:





5-11 settembre: Soprabito a tubo invernale verde e beige chiaro

12-18 settembre: Stivali Calhoun verdi

19-25 settembre: Chaps Griffith bianchi e blu marino

26 settembre - 2 ottobre: Giacca Benbow grigia





Tutte le offerte e le ricompense verranno consegnate entro 72 ore dal completamento.





RDO$ E PE TRIPLI IN CACCIA GROSSA E CACCIA IN BRANCO



In una città piena di taglie, lega o uccidi i sospetti prima di portarli dallo sceriffo della città nell'evento Free Roam Caccia grossa e otterrai RDO$ e PE tripli per il tuo coraggio.





Unisciti agli altri Cacciatori di taglie per dare la caccia a più bersagli in Caccia in branco e ottenere ricompense triple durante questo mese.





RDO$, ORO E PE DOPPI NELLA SERIE IN EVIDENZA



Metti alla prova il tuo istinto nella Serie in evidenza durante questo mese per ottenere RDO, Oro e PE doppi.







5-11 settembre: Serie di conflitti

12-18 settembre: Serie esplosiva

19-25 settembre: Serie di Blackwater

26 settembre - 2 ottobre: Serie di conflitti





ABITO GRATUITO ISPIRATO DALLA COMMUNITY



Carly GB crea abiti fantastici in Red Dead Online accompagnati da filmati che mettono in mostra i vestiti. Riscatta i seguenti articoli entro il 2 ottobre dai sarti aderenti o dalle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co. per dare vita a una delle creazioni più eleganti di Carly:





Cappello Cutter (i Collezionisti di alto rango possono usare il Cappello Londonderry dall'abito Londonderry su suggerimento di Carly GB)

Nastro

Soprabito a tubo

Gilet Paisley

Camicetta ricamata (donna) o Camicia Corrales (uomo)

Pantaloni Cabrera

Stivali Watonga (donna) o Stivali Parsons (uomo)



Oltre a questo, i mercanti vendono solo per un periodo limitato la Tuba di armadillo e la Giacca Charro. Visita il tuo sarto di fiducia o ordina dal Catalogo per ottenere questi articoli prima che sia troppo tardi.



