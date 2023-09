MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport è disponibile in Italia

E' possibile acquistare in pre-ordine anche nel nostro paese il raffinato e potente laptop in edizione limitata, nato dalla collaborazione tra MSI e l'azienda tedesca.



Milano, 4 Settembre 2023- MSI, tra i più importanti brand di notebook al mondo, annuncia l'arrivo in Italia del suo esclusivo Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport .

I fan della Casa tedesca, ma anche gli appassionati di automobilismo e semplicemente coloro che sono alla ricerca di un laptop raffinato e potente, potranno da oggi acquistare anche nel nostro paese il notebook frutto della collaborazione tra MSI e Mercedes-AMG.

Disponibile in edizione limitata, il nuovo notebook Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport è caratterizzato dall'elegante colore grigio selenite, dall'esclusivo motivo a rombi di AMG e dall'iconico logo della casa tedesca, che evocano immediatamente l'immagine delle auto da corsa Mercedes-AMG.

Ma le peculiarità distintive di questo laptop non si limitano certo al solo design. Le tecnologie all'avanguardia di cui è dotato lo rendono, infatti, il notebook ideale per chi ricerca il massimo anche in fatto di performance e non vuole rinunciare a nulla.

Proprio come le auto sportive della casa tedesca, Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport si distingue anche per le prestazioni allo stato dell'arte.

I notebook della linea MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport sono, infatti, equipaggiati con processori Intel® Core? i9 di 13a generazione, un luminoso display OLED 16:10 4K e grafica NVIDIA® GeForce RTX? serie 40, che è in grado di offrire performance senza compromessi anche ai più esigenti e agli appassionati di videogiochi.

I laptop della linea MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport sono già acquistabili in pre-ordine con prezzi a partire da 2.699 euro e sono corredati da diversi accessori coordinati, tra cui un mouse, un mouse pad, un flash drive USB e un'elegante custodia.

A questa pagina sono elencate le caratteristiche tecniche dei diversi modelli in vendita in Italia e i riferimenti dei partner commerciali. È possibile inviare una mail a it-support@msi.com per pre-ordinare già ora il modello desiderato e ricevere il proprio notebook della linea MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport a partire dalla metà di Settembre.

Altre News per: stealthmercedesmotorsportdisponibileitalia