Annunciata l’Xbox Series S - 1TB in Carbon Black

Xbox annuncia oggi la disponibilità dell’ Xbox Series S – 1TB in Carbon Black , che garantisce la stessa velocità e le stesse prestazioni next-gen della Serie S da 512 GB, ora con il doppio dello spazio di archiviazione (1TB), in modo da poter scaricare un numero ancora maggiore di giochi preferiti sulla console, con titoli a disposizione come Starfield.

La nuova console Xbox Series S è caratterizzata dallo stesso design elegante con moderna rifinitura dell’Xbox Series X. Oltre ad avere le prestazioni della Serie S da 512 GB , dispone di feature come il Quick Resume , che consente di mettere in pausa e riprendere i giochi in modo da poter tornare all’ultimo punto, tempi di caricamento rapidi che permettono di passare più tempo a giocare e meno ad aspettare, e il supporto al gameplay fino a 120 FPS con titoli selezionati.

La nuova console Xbox è disponibile su Microsoft Store al prezzo di 349.99€





Altre News per: annunciatal’xboxseriescarbonblack