IFA 2023: LG PROMUOVE IL CONCEPT “SUSTAINABLE LIFE, JOY FOR ALL”

LG inaugura l’LG Sustainable Village che promuove uno stile di vita consapevole

grazie agli elettrodomestici ad alta efficienza energetica

In occasione diIFA 2023, la più importante fiera europea di elettronica di consumo che inaugura oggi a Berlino,LG Electronics (LG) racconterà la propria visione per uno stile di vita consapevole all’interno del proprio stand,LG Sustainable Village, ispirato al concept “Sustainable Life, Joy for All”.

IlSustainable Village è stato realizzato basandosi su alcuni elementi chiave della strategia ESG dell’azienda tra cui la responsabilità ambientale: lo stand è stato infatti realizzato con materiali eco-responsabili tra cui materiali riciclati e riutilizzabili per ridurre al minimo l’impatto della struttura.

I visitatori della fiera scopriranno le soluzioni sostenibili LG per la smart home come lo Smart Cottage, un esempio di casa prefabbricata che integra al suo interno le soluzioni LG ad alta efficienza energetica tra cui la pompa di calore aria-acqua LG THERMA V R290, il sistema di accumulo ESS (alimentato da pannelli solari da 4 kilowatt montati sul tetto); la combinazione di lavastoviglie e asciugatrice LG WashTower Compact; il forno da incasso, la lavastoviglie QuadWash, il piano cottura induzione e il depuratore d'acqua.

I visitatori della fiera potranno comprendere meglio il funzionamento del sistema di gestione dell’energia all’interno dell’area “Net-Zero Vision House” che mostra come l’Energy Storage System (ESS) di LG si adatta a vari scenari e condizioni di utilizzo dell’energia, quali processi utilizza per immagazzinarla e come è semplice monitorare l’accumulo e il consumo di energia tramite l’app ThinQ.

L’areaUpcycling Workshop permette di approfondire l’impegno di LG sul fronte del riciclo: in questa zona sono infatti esposti diversi prodotti realizzati con plastica riciclata tra cui il purificatore d'aria LG PuriCare™ AeroFurniture e le soluzioni per la cura della calzature LG Styler ShoeCase e ShoeCare. Inoltre, i visitatori potranno partecipare a workshop per scoprire le iniziative di LG per il riciclo.

All’interno dello stand saranno esposte anche nuove soluzioni tecnologiche che mirano a promuovere l’accessibilità: l’area ThinQ Home, infatti, permette di scoprire lo Universal UP Kit, che include una collezione di accessori che possono essere integrati sugli elettrodomestici LG per renderne più semplice e comodo l’utilizzo da parte di tutte le persone, indipendentemente dall’età o da eventuali disabilità.

L’area dedicata al brand premium di LG, LG SIGNATURE, la collezione di elettrodomestici di seconda generazione del marchio che include la lavasciuga con pompa di calore a risparmio energetico e il frigorifero Dual InstaView, dotato di tecnologia InstaView su entrambe le porte, che consente agli utenti di vedere l’interno senza la necessità di aprire il frigorifero.

Inoltre, i visitatori potranno scoprire il nuovissimo frigorifero combinato MoodUP e il frigorifero combinato InstaView MoodUP. I modelli con tecnologia MoodUP permettono di personalizzare il colore delle porte del frigorifero grazie ai LED integrati nelle porte: è possibile cambiare il colore in base al proprio mood, allo stile di arredamento o abbinandolo alla musica riprodotta dagli speaker integrati, semplicemente utilizzando l’app LG ThinQ.

Infine, LG esporrà anche la nuova collezione di elettrodomestici da incasso dedicata al mercato europeo, che ha fatto il suo debutto in Italia in anteprima a fine giugno. La nuova collezione include il forno InstaView, la lavastoviglie QuadWash, il frigorifero e il piano cottura a induzione.

Le novità di LG sono esposta all’interno delSustainable Village (padiglione 18, Messe Berlin) a IFA 2023.

