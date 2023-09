Leone Abbacchio arriva in JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R

Il Season Pass 2 diJOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R debutta oggi con un nuovo DLC.







Il celebre picchiaduro basato sul popolare anime di JOJO'S BIZARRE ADVENTURE dà il benvenuto a un nuovo personaggio: Leone Abbacchio della Part 5 (Golden Wind), ora acquistabile come contenuto scaricabile e incluso nel Season Pass 2 del gioco.JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass per Windows PC e Console, PC tramite STEAM e Nintendo Switch™.

Per il trailer:

Leone Abbacchio è un ex ufficiale di polizia che ora fa parte del team di Bruno Bucciarati nella banda Passione. Insieme ai due protagonisti della serie Part 5, Giorno Giovanna e Bucciarati, Leone diventa la guardia del corpo di Trish Una, la figlia del leader della banda Passione. Nel gioco, Leone può attivare la sua Stand, conosciuta come "Moody Jazz", per registrare e ricreare le mosse di combattimento, sfoderandole in eleganti combo con effetti devastanti. Quando i giocatori colpiranno il proprio avversario con il Great Heat Attack di Leone, potranno rivivere un momento iconico della serie in cui picchia un avversario indifeso insieme a Narancia Ghirga e Guido Mista.

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R immerge i giocatori in un preciso adattamento videoludico della popolare serie anime. Il gioco è rimasto fedele all'accattivante stile artistico dell'autore Hirohiko Araki, ricreando accuratamente le espressioni dei personaggi, le sequenze filmate delle mosse speciali "Stand" e le intense battaglie con una grafica dai dettagli straordinari.JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R riunisce un enorme roster di oltre 50 personaggi provenienti da ogni arco narrativo nell'universo di JoJo, consentendo ai giocatori di rivivere le celebri battaglie della serie e vedere interagire eroi di diverse linee temporali per la prima volta.



