GTA Online: I night club di Los Santos prosperano grazie alle entrate quotidiane triple e guadagni extra dalle missioni di vendita

Ricompense doppie nella serie di sfide di Arena War, Lotta di classe (Remix) e altro





Questa settimana, la movida notturna della città si accompagna perfettamente al flusso di banconote che si riversa nella cassaforte del tuo club. Con ricompense doppie sulle missioni di vendita dei night club, popolarità aumentata per la gestione del night club e entrate quotidiane triple verrai premiato copiosamente sia soddisfacendo l'alta domanda che intrattenendo le masse accalcate attorno al cordone di velluto all'ingresso. Chi non si è ancora addentrato nell’ambiente di After Hours, questa settimana può sfruttare il 40% di sconto su night club e le relative migliorie e modifiche.



Oltre a diventare un punto di riferimento dell'intrattenimento, il tuo night club può diventare anche il quartier generale delle tue operazioni illecite grazie al magazzino centrale del night club. Sfrutta la funzione Progressi della carriera su PlayStation 5 e Xbox Series X|S per tenere traccia dei progressi del tuo impero notturno e ottenere ricompense aggiuntive. Aprendo un night club, completando una missione di gestione del club e ballando per 5 minuti dentro un night club completerai le sfide del livello 1 e otterrai il cappellino Maisonette.





GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita del night club



Quando i dipendenti e i tecnici del tuo magazzino avranno accumulato abbastanza prodotti, vendile completando le missioni di vendita del night club per ottenere ricompense doppie fino al 6 settembre.





Popolarità doppia e entrate quotidiane triple



L'ospitalità della scena notturna di Los Santos è leggendaria. Per restare al passo con i migliori dovrai sfruttare il passaparola, attrarre clienti di alto livello e mantenere alto il livello del club tramite la gestione del night club, che ti permette di ottenere popolarità doppia.







Se ti impegni per far crescere la reputazione del tuo club, verrai ricompensato con entrate quotidiane triplicate che troverai nella cassaforte del night club, ma non dimenticare di svuotarla quando è piena.







Ottieni la livrea Fiamme appuntite per la Vapid Clique Wagon



Questa settimana, preparati al successo completando una missione di gestione del night club e una missione di rifornimento del night club e otterrai la livrea Fiamme appuntite per la Vapid Clique Wagon entro 10 giorni dal completamento.



Stappa una bottiglia per avere una maglietta Blêuter'd



Questa settimana, festeggia la domanda in aumento e i tuoi guadagni acquistando e stappando una bottiglia di champagne e riceverai una maglietta Blêuter'd per l'occasione.





Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Se le recensioni online sono veritiere, l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian è il cuore pulsante della comunità automobilistica locale. La selezione di questa settimana spazia da potenti veicoli d'epoca a bellezze da spiaggia:







Weeny Issi Sport (sportiva)

Übermacht Zion Classic (sportiva classica, sconto del 50%)

Lampadati Viseris (sportiva classica)

Declasse Tulip (muscle car, sconto del 40%)

Declasse Lifeguard (veicolo d'emergenza, sconto del 40%)

Benefactor Terrorbyte (commerciale) – 40% di sconto

Canis Freecrawler (fuoristrada) – 40% di sconto

Declasse Impaler (Apocalisse, Futurshock e Incubo) (muscle car) – 40% di sconto

Declasse Impaler (muscle car) – 40% di sconto

Declasse Tulip (muscle car) – 40% di sconto

Declasse Lifeguard (veicolo d'emergenza) – 40% di sconto

Declasse Scramjet (supercar) – 30% di sconto

HVY Menacer (fuoristrada) – 40% di sconto

Pegassi Tezeract (supercar) – 40% di sconto

Übermacht Zion Classic (sportiva classica) – 50% di sconto

Vapid Festival Bus (veicolo di servizio) – 50% di sconto

Autosalone Luxury Autos

Stai attraversando Rockford Hills per un appuntamento con il tuo psicologo dalla dubbia professionalità? Fermati un attimo alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos per scoprire la Declasse Scramjet (supercar, sconto del 30%) e la Pegassi Tezeract (supercar, sconto del 40%). Prova pure la terapia dell'acquisto e compra la tua preferita sul posto.

GTA$, RP e Punti Arena doppi nella serie di sfide dell'Arena

Unisciti ai gladiatori post-apocalittici che si danno battaglia con veicoli e armi. Questa settimana, partecipa alla serie di sfide di Arena War per ottenere ricompense doppie.

GTA$ e RP doppi in Lotta di classe (Remix)

Lotta di classe (Remix) prende il concetto di guerriglia di Lotta di classe e lo spinge al limite con la comparsa del Juggernaut e della Bestia, con tanto di armatura pesante, visore termico e potenza di fuco esplosiva. Approfitta di GTA$ e RP doppi fino al 6 settembre.

Sono state apportate ulteriori modifiche ai GTA$ ottenuti questa settimana in Assalto a Cayo Perico, per rendere più equi i ricavi ottenuti dal bottino dell'isola sia per la squadra in attacco che per quella in difesa e per le partite con un numero più alto di giocatori.

Veicoli bonus della ruota fortunata e dell'Autoraduno di LS

Addentrati nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per provare a portarti via la Benefactor Schlagen GT (sportiva), un'auto tedesca sportiva basata sull'efficienza e la manovrabilità.

Togliti ogni dubbio sui tuoi acquisti andando all'area di prova dell'Autoraduno di Los Santos per provare la Vapid GB200 (sportiva), la Grotti Visione (supercar) e la Grotti Brioso 300 (compatta) senza alcun costo. Scopri come se la cavano queste auto nelle Corse ai checkpoint, nelle Prove a tempo o in un semplice giro sul tracciato.

Questa settimana, posizionati tra i primi 4 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi e otterrai la Pegassi Infernus (supercar).

Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Il veicolo di prova premium di Hao questa settimana è la Declasse Vigero ZX (muscle car), guidala in pista nell'area di prova prima di acquistarla o cedi alla tentazione e comprala all'istante. Mettiti al volante di un veicolo idoneo e parti a tavoletta tra Textile City e Stab City per stabilire un nuovo record nella Prova a tempo HSW della settimana.

SCONTI

Night club, migliorie e modifiche – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fabbricavedove | Giratubi | Fucile avanzato (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciamissili a ricerca (30% di sconto) | Pistola da tiratore | Pistola automatica | Fucile a pompa | Bombe adesive | Tubi bomba | Giubbotti antiproiettile

