IL CONTO ALLA ROVESCIA È INIZIATO: LA RAZERCON 2023 INFIAMMERÀ IL MONDO DEL GAMING IN AUTUNNO

RazerCon, la celebrazione digitale del gaming, torna per il quarto anno e andrà in onda il 21 settembre 2023 alle 19.00, ora italiana.

Con il supporto tecnologico di OTK Network, la RazerCon 2023 si aprirà con un keynote di Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer, che presenterà gli ultimi annunci. L’evento digitale annuale è realizzato in collaborazione con Gillette, Displate, WD_BLACK e Intel.

I fan e gli appassionati di gaming potranno godersi un altro show stellare dato che Razer, insieme ai partner, farà vivere loro un’esperienza che andrà oltre i limiti degli eventi virtuali. Sono previsti giveaway nei giorni che precedono l’evento e molto altro ancora.

La RazerCon è stata creata da zero per l’intrattenimento della gaming community. Gli spettatori non riceveranno solo notizie e anteprime esclusive sui nuovi prodotti Razer, ma potranno anche assistere a momenti di rilievo come:

godersi le ultime novità e gli annunci del Keynote di RazerCon.

ascoltare le testimonianze dei migliori streamer di Razer che racconteranno le proprie esperienze utilizzando l’hardware dell’azienda.

imparare a creare la battlestation definitiva per un gaming immersivo con Razer Chroma RGB, il più grande ecosistema di illuminazione al mondo.

Facendo fede all’impegno ‘green’, la RazerCon 2023 sarà ancora una volta a zero emissioni, allineandosi agli ambiziosi sforzi di decarbonizzazione di Razer che mira a diventare un’azienda net-zero entro il 2030.

Lanciata per la prima volta nel 2020, la RazerCon ha trasformato il concept di engagement della community online e ha segnato una nuova era negli eventi digitali per Razer. L’edizione 2021 ha visto numerosi giveaway, tra cui l’ambitissima scheda grafica AMD Radeon™ RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition, mentre la RazerCon 2022 ha registrato ben 1,5 milioni di spettatori con numerosi lanci di prodotti e collaborazioni entusiasmanti.

La RazerCon 2023 sarà trasmessa in live streaming sui canali ufficiali Twitch, Facebook, YouTube, Douyu, Douyin and bilibili di Razer, dalle 19.00, ora italiana.

QUANDO - 21 settembre alle 19.00, ora italiana.



DOVE - La RazerCon 2023 sarà trasmessa in live streaming sui canali ufficiali Twitch, Facebook, YouTube, Douyu,Douyin and bilibili di Razer, dalle 19.00, ora italiana.

Altre News per: razercon2023infiammeràmondogaming