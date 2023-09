La mia CARRIERA e La Città tornano in NBA 2K24

Scoprite tutte le novità per passare alla storia con La mia CARRIERA e gli splendidi campi da gioco sulle spiagge della Città.

2K ha presentato oggi i nuovi aggiornamenti in arrivo per La mia CARRIERA per tutti i giocatori di NBA 2K24 e per La Città per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La Città per New Gen accoglie i giocatori sui nuovi campi da gioco sulla spiaggia e con una nuova missione secondaria di basket da strada, mentre La mia CARRIERA si concentra su un unico obiettivo: diventare il più grande di tutti i tempi.

"La mia CARRIERA in NBA 2K24 è stata semplificata per concentrarsi maggiormente su ciò che conta di più: dimostrare il proprio valore sul campo", ha dichiarato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA di Visual Concepts. "I giocatori si troveranno trasportati in una nuovissima location sulla spiaggia della Città, che offrirà l'opportunità di immergersi in una vibrante cultura cestistica e di ritagliarsi una propria eredità unica".

Sia La mia CARRIERA che La Città presentano quest'anno una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui:

• Partite chiave: La mia CARRIERA introduce una nuova funzione "partite chiave" che consente ai giocatori di giocare le partite più importanti in base alla marcatura, alle squadre rivali e ai traguardi raggiunti.

• Nuova storia: Inizia il tuo viaggio nell'NBA, sali alla ribalta, insegui i risultati sul campo, competi per il premio Rookie of the Year, incontra la NBPA per imparare dal presidente dei giocatori CJ McCollum e dal direttore esecutivo Tamika Tremaglio e passa dal livello POSTI LIBERI al livello GOAT.

• Una nuovissima location sulla spiaggia*: Esplora la nuovissima Città su New Gen, che offre una vista sulla animata e soleggiata spiaggia durante il giorno e un'atmosfera elettrizzante e vivace la sera. Passeggia per le sue strade e ammira nuovi edifici, campi da gioco sull'acqua e le Affiliazioni, oltre a all'accattivante Kobe Court per un ambiente più competitivo..

• Il quintetto titolare *: Il quintetto titolare è una modalità online, 1v1, testa a testa su New Gen, in cui i giocatori possono sfidarsi scegliendo una squadra e inserendo il proprio Il mio GIOCATORE nella formazione titolare insieme ad alcuni dei più grandi nomi dell'NBA.

• La missione secondaria di Streetball*: la missione secondaria di basket da strada è una emozionante esperienza per giocatore singolo per la New Gen. Sfida i boss e le squadre più agguerrite in un ambiente chiassoso ed energico con un MC, un DJ e una folla vivace. Lo Streetball ha un proprio sistema di progressione, uno stile di competizione unico e offre la possibilità di guadagnare un Beneficio Impeto.

• Rappresenta la tua Affiliazione: Quest'anno saranno contrapposte due Affiliazioni, RISE ed ELITE. Ogni stagione, i membri di RISE ed ELITE si sfideranno per portare la propria affiliazione alla vittoria, e la squadra vincente otterrà nuovi premi. La Reputazione è tornata in NBA 2K24: i giocatori inizieranno come semplici esordienti che cercano di mettersi alla prova e di guadagnare Reputazione giocando. Raggiungendo e mantenendo l'ambito posto nella Top 10, i giocatori otterranno un logo speciale e premi disponibili solo per i 10 giocatori con il maggior numero di punti Reputazione.

Le Stagioni fanno il loro ritorno in NBA 2K24, con una nuova serie di ricompense disponibili ogni sei settimane. Maggiori informazioni sulle novità della Stagione 1 saranno rivelate a ridosso del lancio.

Tutti i dettagli sui nuovi aggiornamenti in arrivo per La mia CARRIERA e in Città in NBA 2K24 per console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sono online con l'ultimo aggiornamento Courtside Report.

L'uscita di

NBA 2K24

è prevista per l'8 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.

