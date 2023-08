Preparati ai saldi e al Weekend Benedizione della Madre di Diablo IV

Se non ti fossi ancora unito ai 12 milioni di giocatori di Diablo IV, è il momento giusto per tuffarsi e vivere in prima persona l'eterno conflitto.

Dal 29 agosto fino al 5 settembre, il gioco base di Diablo IV sarà scontato fino al 25%.

Inoltre, dal 1° settembre alle 19:00 fino al 5 settembre 19:00, la Beata Madre farà un dono a Sanctuarium, permettendoti di ottenere il 25% d'oro e PE aggiuntivi (sia nel Regno Stagionale che in quello Eterno, a tutti i Livelli del Mondo). Questo tipo di potenziamento non capita spesso, per cui sfrutta quest'occasione per far avanzare di livello i tuoi personaggi e ottenere bottino leggendario. Che tu sia una nuova leva di Sanctuarium oppure conosca già i suoi pericoli, non impiegherai molto a goderti l'intera storia coi tassi aumentati!

Non scordarti di scoprire la storia della Stagione degli Abietti e le sue sfide prime dell'inizio della Stagione del Sangue, in arrivo il 17 ottobre.

