TP-Link: le novità a IFA 2023

Da Matter a WiFi 7: TP-Link porta l'innovazione all'IFA 2023 di Berlino





L’azienda torna anche quest’anno in fiera per presentare numerosi prodotti per la smart home e per il networking, sempre più all’avanguardia.

TP-Link, azienda leader nel settore del networking, torna a IFA 2023 per presentare tante novità che si aggiungono al suo portfolio prodotti. Dai dispositivi per la smart home con standard Matter ai più recenti router e range extender Wi-Fi 7 e sistemi mesh, l'innovazione è in primo piano.









Wi-Fi 7 – la rivoluzione della connettività domestica

Alla fine del 2022, TP-Link ha inaugurato l'era del Wi-Fi 7 lanciando i primi prodotti dotati di questo nuovo standard, in piena linea con l’impegno costante dell’azienda nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni di networking. Tra i protagonisti di IFA 2023, quindi, svetterà il WiFi 7 rappresentato dai Router Archer BE900 e BE550, l'entry-level Archer BE230, appositamente studiato per le esigenze dei gamer, e dai range extender RE655BE, RE550BE e RE800BE.

A questi si aggiungono anche sistemi mesh che supportano lo standard Wi Fi-7: Deco BE65, BE65-5G e BE85.



Matter e il mondo smart home

Lo standard Matter ha fatto il suo ingresso a fine 2019 nel mondo della smart home con lo scopo di rendere più semplice e sicura l’integrazione e l’utilizzo dei dispositivi smart domestici.

In fiera a Berlino, TP-Link presenta i suoi primi prodotti compatibili con questa nuova tecnologia. Si tratta in particolare delle prese intelligenti Tapo P100 e P115 – che saranno disponibili con il suffisso “M”, ad indicare la certificazione Matter – della multipresa P300M e della lampadina Wi-Fi L535E.

Inoltre, l’azienda annuncia che i Tapo Hub H200 e H500 riceveranno presto un aggiornamento OTA per renderli compatibili con i nuovi prodotti dotati di standard Matter. Questo consentirà agli utenti di beneficiare di tutti i vantaggi di Matter senza alcuno sforzo o costo aggiuntivo.

Presso lo stand aziendale è stata allestita una piccola casa intelligente nella quale il pubblico potrà vedere in azione le funzionalità avanzate dei prodotti smart di TP-Link e vivere l’esperienza di abitare una casa intelligente.

Non mancheranno anche le videocamere di sicurezza, i sensori smart e l’intero portfolio attualmente disponibile sul mercato.

Coordinate in fiera

padiglione 10.2

stand 105

