LACHLAN POWER FIRMA COME PRIMO GAMER NACON

NACON, leader negli accessori di gioco premium e genitore del marchio au dio RIG, ha annunciato oggi un'entusiasmante partnership con il famoso creatore di contenuti e influencer di giochi Lachlan Power e l'organizzazione leader di gioco PWR. Questa partnership strategica svela Lachlan Power come NACON Signature Gamer che utilizzerà esclusivamente controller NACON e cuffie RIG.

Lachlan Power ha avuto un impatto sostanziale sulla comunità dei giocatori con con tenuti coinvolgenti e passione incrollabile, accumulando un seguito devoto di oltre 23 milioni di appassionati di giochi e quasi 6 miliardi di visualizzazioni. I suoi risultati ec cezionali hanno portato alla sua inclusione nella serie Fortnite Icon, un gruppo esclusi vo di streamer, giocatori professionisti, musicisti e atleti che hanno ricevuto skin di per sonaggi di gioco personalizzate. Questo stimato riconoscimento colloca Lachlan tra figure importanti come LeBron James, Neymar Jr. e Ariana Grande.

Yannick Allaert, Direttore del Gruppo della Divisione Accessori di NACON, ha espresso l'entusiasmo dell'azienda, affermando: "Siamo immensi orgogliosi di accogliere Lach lan nella famiglia NACON come nostro principale NACON Signature Gamer. L'impegno di PWR nel fornire contenuti di alto livello si allinea perfettamente con l'impegno di NACON nel fornire attrezzature all'avanguardia che arricchiscono l'esperienza di gioco. Con Lachlan e PWR a bordo, anticipiamo con impazienza un futuro pieno di momenti indimenticabili per i giocatori di tutto il mondo."

Lachlan Power, fondatore di PWR, ha commentato la partnership: "Siamo davvero en tusiasti di collaborare con NACON come controller ufficiale e RIG come cuffie ufficiali. La partnership si allinea perfettamente con la nostra strategia di fornire contenuti di gioco di livello mondiale. PWR con la tecnologia e gli accessori più recenti di NACON è fondamentale per consentirci di raggiungere questo obiettivo”.

L'annuncio della partnership è stato rivelato attraverso un video esclusivo realizzato dal team PWR. È la prima di molte collaborazioni di contenuti su misura in cui PWR pre senterà le ultime cuffie e controller NACON, tra cui le cuffie da gioco dual wireless NA CON Evol-X per Xbox e RIG 600 PRO appena lanciate.

Lachlan Power è il primo creatore di contenuti ad aderire al programma NACON Signature Gamer, segnando una pietra miliare significativa per la portata globale dell'azienda.

Questa partnership testimonia il suo costante impegno nei confronti dei giocatori di tutto il mondo, mentre NACON continua a consolidare la propria posizione nel mercato globale dei giochi fornendo prodotti e servizi premium ai giocatori di tutto il mondo.

