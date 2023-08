FARMING SIMULATOR 22: NUOVO OXBO PACK

GIANTS Software e Oxbo ottimizzano insieme l’attività agricola : il 19 settembre sarà disponibile il nuovo Oxbo Pack per Farming Simulator 22, che introduce una nuova tecnologia di raccolta ideata dal noto produttore conosciuto a livello internazionale. Gli agricoltori virtuali possono preordinare il pack da subito per PC e console.

RACCOLTA MULTIFUNZIONE E APPLICATORI

L’editore e sviluppatore GIANTS Software fornisce agli agricoltori nuove macchine e strumenti per dare una forte spinta all’attività che era stata introdotta con Farming Simulator 22: la vendemmia. Con la nuova vendemmiatrice multifunzione Oxbo 6030, si rende disponibile un macchinario versatile con un raccoglitore configurabile e diversi accessori.

Inoltre, gli applicatori Oxbo AT4103 and AT5105 per la distribuzione del letame e del liquame offrono grande manovrabilità di sterzo con potenti ruote frontali e assali posteriori orientabili. Dato che Oxbo è un pioniere quando si pensa al concetto di tripla raccolta, i fan delle praterie attendono l’Oxbo 2340 per la raccolta del foraggio – con un’ampiezza di lavoro di 12 metri per una maggiore produttività nella preparazione del foraggio.

MACCHINE INCLUSE NEL NUOVO OXBO PACK

• Oxbo 6030 – Configurazione Raccolta

• Oxbo 6030 – Configurazione Spray

• Oxbo AT5105 – Configurazione LNMS

• Oxbo AT5105 - Configurazione DNMS

• Oxbo AT4103 - Configurazione LNMS

• Oxbo AT4103 - Configurazione DNMS

•Oxbo2340

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. È disponibile un Year 2 Season Pass, che include il nuovo Oxbo Pack, tre ulteriori pack e l’espansione Premium, che verrà rilasciata a novembre – questo permette ai fan di risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato dei singoli contenuti.

Altre News per: farmingsimulatornuovooxbopack