Celly IFA 2023: nuova brand identity e novità trend

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, ha scelto la cornice di IFA 2023 per presentare ufficialmente al pubblico il suo look rinnovato, anticipare quelle che saranno le prossime novità di prodotto ed esporre alcune tra le sue collaborazioni più apprezzate.

Dal logo al packaging: ecco il nuovo look del brand

Svelato in occasione del 25° anniversario di Celly, il nuovo logo vuole esprimere la volontà del brand di emergere in un settore ampio tramite un’identità ancora più distintiva. A Berlino vengono mostrati per la prima volta i nuovi packaging, minimal ma dal forte impatto visivo, in cui i nuovi font e design sono allineati al tono di voce fresco, easy e catchy del brand.

Focus ricarica rapida: dispositivi sempre a disposizione ovunque ci si trovi

Tra i trend che Celly segue con più attenzione rientra quello della ricarica rapida: il brand aggiorna costantemente i prodotti per renderli sempre più performanti e adatti anche alla carica di più dispositivi contemporaneamente - non pensando quindi solo agli smartphone, ma anche a dispositivi come tablet e laptop, per incontrare le necessità dei lavoratori o di chi ha bisogno di avere i propri dispositivi tecnologici sempre al massimo delle prestazioni.

Ad IFA sono presenti diverse novità appartenenti a questa gamma prodotti, che vanno ad arricchire la proposta già molto completa di Celly con modelli di caricabatterie, powerbank e cavi che offrono il massimo supporto agli strumenti tecnologici durante le attività lavorative o i viaggi.

Tra le novità più interessanti troviamo il caricabatterie per laptop con potenza 65W, che include 7 adattatori differenti compatibili con i device Sony, HP, Dell e Lenovo, che lo rendono la soluzione smart ideale per coloro che utilizzano o lavorano da più portable computer.

Per chi invece ha la necessità di portare strumenti per la carica rapida sempre con sé, Celly propone due nuovi powerbank con una potenza che consente di caricare qualsiasi tipo di device elettronico, dallo smartphone al laptop. Progettati per praticità e stile, i due powerbank non sono solo molto performanti – con una potenza di carica rispettivamente di 65 e 100W – ma presentano anche un design accattivante con inserti in tessuto. Il display LED fornisce informazioni in tempo reale sulla percentuale di carica e sulla potenza in uscita, per avere sempre il controllo delle proprie esigenze di ricarica. Dotati di una porta USB-C per l'input e l'output, una porta USB-C per solo output e una porta USB-A aggiuntiva, questi powerbank offrono versatilità per caricare più dispositivi contemporaneamente.

La terza novità che compone la gamma è la powerstation con tecnologia GaN, un caricabatterie da scrivania compatto a porte multiple potente e versatile: grazie alle tre porte di cui è dotata - due USB-C e una USB-A - e alla tecnologia GaN, questa power station fornisce fino a 100 W di potenza di ricarica, consentendo di ricaricare più dispositivi contemporaneamente in modo ordinato.

Infine, Celly rinnova la proposta di caricabatterie da rete da 30 e 45W con modelli più compatti e con doppia porta USB-C, e amplia la sua offerta di cavi compatibili con la tecnologia Power Delivery, con referenze da 100 W di potenza e dotati di indicatore LED sul connettore, per tenere traccia della potenza erogata.

La gamma è disponibile a partire da agosto 2023. Caricabatterie per laptop con adattatori (TCTIPS65W) €54,99; Powerbank 65W (PBPD65W20EVOBK) €79,99; Powerbank 100W (PBPD100W20000BK) € 79,99; Powerstation (PS3GAN100WWH) €69,99; Caricabatterie da rete 30W (TC1USBC30WEVOWH) €24,99; 45W (TC2USBC45WWH) €34,99.

Cavi: USBC2IN1BK €29,99; USBCUSBC100WBK €16,99; USBCUSBC100WLED €19,99.

La nuova collezione Planet e l’impegno con Treedom, per un brand più verde

Per dimostrare l’attenzione nei confronti della sostenibilità, Celly ha deciso di creare una collezione di accessori interamente realizzata in plastica riciclata, presente per la prima volta ad IFA 2023. La cover Planet, già parte della gamma del brand, si amplia con i modelli studiati per le nuove referenze di iPhone 15. La cover è stata affiancata da supporti per la carica, che spaziano dai caricabatterie ai cavi, dai più classici ai Power Delivery, fino ad arrivare ad un powerbank (capacità 10.000mAh) ed un caricatore per auto, anch’essi in plastica 100% riciclata.

L’impegno e la sensibilità del brand rispetto alle tematiche sulla salvaguardia dell’ambiente vengono sottolineate anche dall’importante collaborazione con Treedom, il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare, attiva dallo scorso anno. Da questa partnership è nata la foresta Celly: il brand si è impegnato a popolarla di 2000 alberi in diversi progetti Treedom localizzati nel mondo, agendo concretamente per dimostrare la volontà di fare la differenza nei confronti del pianeta e dei propri abitanti.

La gamma è disponibile a partire da fine agosto 2023. PLANET €14,99; GRSTC1USBC25WWH €24,99; GRSCCUSBUSBCBK €19,99; GRSPB10000 €24,99; GRSUSBCLIGHTWH €24,99; GRSUSBCUSBCWH €16,99; GRSUSBLIGHTWH €19,99; GRSUSBUSBCWH €14,99.

Accessori rivestiti da grafiche iconiche grazie a licenze e partnership

Infine, sono esposte presso lo stand anche le numerose collaborazioni lanciate durante l’anno, che testimoniano come Celly abbia instaurato un’importante rete di partnership con realtà di prestigio: dagli accessori Sparco, studiati per chi si approccia al mondo del gaming, alla storica licenza Pantone, che nel 2023 si è ampliata con accessori pensati per il mondo dello smart working. Spazio anche alle linee più colorate e di tendenza: gli accessori delle linee Keith Haring e Vision of Super.

Tutte le novità e i prodotti di punta di Celly saranno esposti ad IFA presso lo Stand 101 - Hall 3.2, dal 1° al 5 settembre 2023.

