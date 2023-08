Call of Duty: Modern Warfare III - Campagna e combattimento

Per combattere la minaccia definitiva, le regole di ingaggio della Task Force 141 sono cambiate. Immergiti in questo approfondimento di Sledgehammer Games e Infinity Ward sulle missioni di combattimento aperto di Modern Warfare III.



Ieri abbiamo svelato alcune incredibili immagini dell'Operazione 627, la prima della Campagna di Modern Warfare III.La Campagna completa sarà disponibile fino a una settimana in anticipo rispetto al lancio ufficiale del 10 novembre grazie all'accesso anticipato, incluso in tutte le prenotazioni delle edizioni digitali di Modern Warfare III.Novità della Campagna: dettagli sulle missioni di combattimento apertoCall of Duty non smette mai di innovarsi, e per questo nella Campagna di Modern Warfare III troverai una novità: le missioni di combattimento aperto. Queste missioni, diverse dai classici livelli della Campagna, espandono le possibilità a disposizione dei giocatori offrendo un livello di libertà e adattabilità senza precedenti, in modo da adeguarsi a ciascun stile di gioco.Diversamente dai livelli tradizionali, queste missioni ti consentono di andare oltre, dandoti la possibilità di utilizzare diverse strategie per raggiungere l'obiettivo. Che si tratti di mimetizzarsi tra le ombre con un approccio furtivo o di lanciarsi in un assalto senza pietà, le meccaniche di gioco sono in grado di adattarsi a varie situazioni, consentendo ai giocatori di forgiare il proprio cammino verso la vittoria.Obiettivi fissi, combattimento apertoLe missioni di combattimento aperto hanno comunque degli obiettivi fissi, ma starà a te decidere come completarli.Anche se all'inizio di queste missioni viene dato un equipaggiamento fisso, spiega Swenson, sarà poi possibile trovare vari elementi, come armi e casse di scorte, e altre possibilità di cambiare o confermare il tuo approccio in base al metodo che ritieni più vantaggioso per completare gli obiettivi."Volevamo dare al giocatore più libertà di crearsi un'esperienza personalizzata", dice Robert Pitts, Associate Director of Level Design di Sledgehammer Games.Pitts spiega che le missioni di combattimento aperto sono volutamente distribuite tra le varie parti della Campagna, in modo da creare un'esperienza che integri alla perfezione sia queste missioni che quelle classiche. Queste nuove missioni permettono di muoversi liberamente all'interno di confini più ampi. D'altro canto, però, ci sono pochi checkpoint, cosa che ti dà ancora più possibilità di ricominciare usando una strategia diversa.Ritorno a Gora DamIl video mostra diverse missioni di combattimento aperto della Campagna, tra cui una nella zona di Gora Dam a Verdansk.A differenza della versione del 2019, nella versione di Gora Dam del 2023 ci sarà l'acqua. Dalla cima di Dam, Simon "Ghost" Riley, personaggio controllato dal giocatore in questa missione, deve disinnescare diverse bombe nella zona della diga, una delle quali si trova su un camion in movimento.Il modo in cui Ghost completerà la missione dipende da te.Ghost dispone di un fucile d'assalto equipaggiato alla perfezione per gli scontri ad armi spianate, ma ha anche un'arma secondaria silenziata, un binocolo, una granata tattica e letale, oltre a un equipaggiamento aggiuntivo che potrebbe offrire ancora più opzioni per completare la missione. Questo è l'arsenale iniziale a disposizione di Ghost, ma nel corso della missione avrai la possibilità di ottenere una vasta gamma di armi e altri oggetti, modificando così la tua strategiaDieci (tra i tanti) esempi di come agire nelle missioni di combattimento apertoIn breve, possiamo dire che queste missioni non sono lineari. Si possono affrontare in tanti modi, anche cambiando strategia in qualsiasi momento della missione.Vuoi una spiegazione più completa? Senza considerare le scelte da fare sul momento durante le missioni, ecco dieci azioni e strategie fedeli alla tradizione del franchise che puoi utilizzare in una missione di combattimento aperto. Tieni presente che il numero reale di opzioni presenti è quasi infinito e limitato solo dalla tua pianificazione tattica.Queste idee non sono le uniche possibili: considerale degli esempi di ciò che puoi fare nelle missioni di combattimento aperto (in qualsiasi combinazione o ordine tu voglia) per completare gli obiettivi.FurtivitàProprio come nell'Operazione 627, una strategia spesso praticabile per queste missioni è quella di cercare di non farsi notare.Nella maggior parte dei casi, i nemici non sanno della tua presenza. Se attiri l'attenzione su di te, ad esempio sparando con un'arma non silenziata o avvicinandoti a loro, allora possono insospettirsi o entrare immediatamente in uno stato di allerta e iniziare a darti la caccia (e chi sta sparando, oppure i nemici che hai precedentemente segnalato, apparirà con un indicatore rosso nella mappa tattica, ad esempio).In alcuni casi (anche se non in tutti), è possibile che nessuno si accorga di te durante l'intera missione... ma non è semplice riuscirci, soprattutto a difficoltà Veterano!Armi spianateGli assalti ad armi spianate sono un classico della storia di Call of Duty e costituiscono un'altra opzione per le missioni di combattimento aperto.Un approccio di questo tipo, per affrontare una grande quantità di nemici con uno stile decisamente esplosivo, può essere una strategia non solo praticabile, ma necessaria per il successo della missione.Detto questo, nei livelli di difficoltà più alti di questa Campagna, proprio come in quelle passate, preparati ad affrontare situazioni di inferiorità numerica e di armi con decine di soldati nemici, veicoli e torrette robot. Per farlo, potrai usare uno, una combinazione o il maggior numero possibile dei seguenti metodi di completamento delle missioni:Utilizza l'equipaggiamentoDi norma avrai un'arma principale e una secondaria, equipaggiamento (tattico e letale) e attrezzatura propria dell'operatore come binocolo o visore notturno... ma non solo: ci sarà anche dell'equipaggiamento aggiuntivo, una novità per questa Campagna:Qui, proprio come in Call of Duty: Warzone™, potrai conservare elementi come potenziamenti da campo, kit di autorianimazione e oggetti di equipaggiamento per utilizzarli in seguito. Questi oggetti ti permetteranno ricorrere più spesso a determinate strategie, ad esempio...Raccogli l'attrezzatura nemicaPreferisci la pistola del tuo avversario alla tua?Nessun problema! Come nelle classiche missioni della Campagna, il tuo operatore per le missioni di combattimento aperto può utilizzare ogni tipo di arma, comprese quelle lasciate dai nemici.Cerca più risorseEcco un'altra novità per le missioni della Campagna di Call of Duty: la possibilità di trovare in giro elementi di equipaggiamento, scatole di oggetti o perfino l'opportunità di passare a un altro equipaggiamento a metà missione, grazie a una speciale cassa.Alcune di queste risorse si troveranno in luoghi piuttosto ovvi; altre, invece, e in particolare quelle che possono portare a strategie interessanti, sono un po' più difficili da trovare.In ogni caso, i tuoi sforzi verranno ricompensati da una maggior versatilità nel completare l'obiettivo.Vai a piediIl combattimento a terra fa parte di molte missioni della Campagna di Call of Duty, perciò se preferisci usare un approccio tradizionale per queste missioni di combattimento aperto, c'è ben poco che ti impedisca di muoverti nella maniera standard...In alternativa, puoi ricorrere allo slide cancel per tutta la missione, ma tieni presente che, ogni volta che lo farai, lo scatto tattico non si ricaricherà.Paracadutismo, parkour e altro ancoraSaltare da Gora Dam, scavalcare i balconi... le missioni di combattimento aperto offrono grande verticalità e tante opzioni di movimento non convenzionali.Tuffati in acquaSe in una missione di combattimento aperto dovessi trovare uno specchio d'acqua, hai la più totale libertà di farti un tuffo.Potrebbe trattarsi di un elemento fondamentale nell'ambito di una strategia stealth, oppure offrire un percorso alternativo per raggiungere un obiettivo.VeicoliNelle missioni di combattimento aperto spesso troverai veicoli utilizzabili, che si tratti dei SUV corazzati dei nemici che hai appena eliminato o di un veicolo con le chiavi già nel cruscotto.Se vuoi lanciare un ATV pieno di C4 contro un elicottero nemico, non c'è nulla che te lo impedisca... eccetto il rumore e il caos che potresti scatenare.Usa serie di uccisioni e oggetti interattiviLa potenza di fuoco non sarà offerta solo da armi e veicoli, ma anche da oggetti che possono essere semplici, ad esempio una bombola di gas infiammabile da lanciare, o complessi come un missile aria-terra.Ricorda: durante una missione di combattimento aperto puoi cambiare strategia in qualsiasi momento. Tieni solo a mente quello che ti direbbe un veterano del Multigiocatore: per avere successo in una missione, devi giocare per completare gli obiettivi.In pratica, le missioni di combattimento aperto si basano sulle scelte e sul livello di sfida desiderato dal giocatore. I nemici ti metteranno volutamente di fronte a diverse sfide, in parte perché "se non trovi resistenza nella situazione in cui sei, allora non c'è motivo per non provare altre strategie", come spiega Pitts.Sebbene la resistenza opposta dagli avversari possa essere tanto impressionante quanto varia, hai comunque ampio margine di improvvisazione per raggiungere la vittoria. "Puoi anche decidere di vedere quanto in fretta riesci a superare una certa parte, o di usare un coltello in uno scontro a fuoco e non porre limiti a quello che puoi fare come giocatore."Nuova missione in vista: Call of Duty: Next, il 5 ottobreOra che abbiamo completato il nostro approfondimento sulle missioni di combattimento aperto, parliamo di che cosa ci attende.Call of Duty: Next torna il 5 ottobre 2023! Potrai seguirlo in diretta sul canale Twitch® ufficiale di Call of Duty o sul canale YouTube ufficiale di Call of Duty.Con l'aiuto degli sviluppatori e dei rappresentanti della community di Call of Duty, Call of Duty: Next sarà un'importante vetrina per il Multigiocatore di Modern Warfare III, offrirà uno sguardo su ciò che sta per arrivare in Call of Duty: Warzone™, nonché uno streaming live in cui verranno condivise tutte le novità sulle esperienze di Call of Duty per mobile.Condivideremo altre informazioni su Call of Duty: Next nelle prossime settimane, ma intanto segnati la data di questo evento epico: 5 ottobre 2023.Date della Beta aperta di Modern Warfare IIIOltre a quanto già detto, Call of Duty: Next è anche il preludio alla Beta aperta multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare III. La Beta offrirà varie mappe (sia quelle base che fanno parte delle 16 mappe originali - ora rimasterizzate - di Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009), che nuove esperienze per Guerra terrestre), modalità e tantissime nuove opzioni per l'equipaggiamento.ATTENZIONE: i contenuti trasferibili non saranno disponibili nella Beta multigiocatore di Modern Warfare III.In entrambi i weekend della Beta MG ci saranno sia giorni dedicati all'accesso anticipato che un periodo di Beta aperta, che sarà prima su PlayStation®, senza necessità di un abbonamento a PlayStation Plus.Per partecipare è invece richiesto l'accesso a Internet.Sono in arrivo ulteriori dettagli sulla Beta, ma inizia a segnare queste importanti date sul tuo calendario:Weekend uno - Esclusiva PlayStationIl primo weekend della Beta sarà dedicato a PlayStation 4 e PlayStation 5 e si svolgerà dalle 19:00 (CEST) di venerdì 6 ottobre alle 19:00 (CEST) di martedì 10 ottobre.Accesso anticipato su PlayStation: chi avrà prenotato il gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 potrà accedere alla Beta a partire dalle 19:00 (CEST) di venerdì 6 ottobre.Beta aperta su PlayStation: il resto del weekend, dalle 19:00 (CEST) di domenica 8 ottobre alle 19:00 (CEST) di martedì 10 ottobre, sarà accessibile a tutti i giocatori su PlayStation, indipendentemente dalla prenotazione.Weekend due - Cross-playIl secondo weekend della Beta sarà disponibile su tutte le piattaforme e si svolgerà dalle 19:00 (CEST) di giovedì 12 ottobre alle 19:00 (CEST) di lunedì 16 ottobre.PlayStation 4 e PlayStation 5: questo è un weekend in cui la Beta aperta sarà disponibile per tutti i possessori di PlayStation 4 e 5, indipendentemente dalla prenotazione.Accesso anticipato su Xbox e PC: chi avrà prenotato il gioco su Xbox Series X|S o Xbox One, oppure avrà effettuato il pre-acquisto su PC tramite Battle.net o Steam, potrà accedere alla Beta dalle 19:00 (CEST) di giovedì 12 ottobre. Per giocare su Xbox potrebbe essere richiesto un abbonamento a Xbox Live Core; per giocare su PC è richiesto un account Battle.net o Steam5.Beta aperta su Xbox e PC: il resto del weekend, dalle 19:00 (CEST) di giovedì 12 ottobre alle 19:00 (CEST) di lunedì 16 ottobre, l'accesso sarà disponibile per tutti i giocatori su Xbox e PC, indipendentemente dalla prenotazione.NOTA PER IL WEEKEND 2 DI BETA APERTA: solamente per questo periodo, per giocare su Xbox non sarà necessario un abbonamento a Xbox Live Core.Prenota subito il gioco per ricevere ricompense immediate in Call of Duty: Warzone e Modern Warfare II, oltre che in Modern Warfare III a novembre.Puoi prenotare un'edizione fisica o digitale sulla piattaforma che preferisci. In questa guida alla prenotazione trovi i dettagli su tutte le edizioni.

