IFA 2023: nuova lavasciuga LG

IFA 2023: LG PRESENTA LA NUOVA SOLUZIONE PER IL LAVAGGIO FIRMATA LG SIGNATURE

La nuova lavasciuga offre semplicità d’uso e grandi capacità

in un unico elettrodomestico compatto

In occasione di IFA 2023, LG Electronics (LG) presenta l'ultima novità della collezione di elettrodomestici premium LG SIGNATURE, la nuova lavasciuga con pompa di calore. Sfruttando l'avanzata tecnologia della pompa di calore LG, la nuova lavasciuga si prende cura dei capi delicatamente offrendo elevate prestazioni di lavaggio e asciugatura.

Le grandi capacità e la compattezza contraddistinguono questo elettrodomestico che offre 25 kg di carico per il lavaggio e 13 kg per l’asciugatura in soli 27 pollici (68 cm) di larghezza. Inoltre, la capacità può essere ulteriormente ampliata grazie alla presenza di una MiniWash, una piccola lavatrice situata sotto la lavasciuga principale, ideale per il lavaggio dei capi delicati o degli indumenti in tessuti speciali come il tessuto tecnico.



La possibilità di poter gestire grandi carichi con un ingombro ridotto rende questo modello ideale per le case o gli appartamenti con uno spazio limitato da dedicare all’area bucato.

La nuova lavasciuga LG SIGNATURE offre inoltre un’ esperienza utente facile e intuitiva grazie all’elegante pannello di controllo touch che consente gestire in maniera semplice tutte le impostazioni. La lavasciuga è inoltre dotata di Intelligenza Artificiale che permette di rilevare il tipo di tessuto introdotto nel cestello, le dimensioni del carico e la presenza di umidità residua per applicare automaticamente le impostazioni ottimali per ottenere i migliori risultati di lavaggio e asciugatura.

Il processo di asciugatura inizia non appena il ciclo di lavaggio è terminato, riducendo così i tempi di funzionamento e consentendo agli utenti di dedicare meno tempo al bucato e più tempo alle cose che amano.

Il processo di asciugatura è particolarmente efficace grazie alla presenza della pompa di calore con inverter che riduce significativamente i tempi di asciugatura e massimizza l'efficienza energetica, mentre si prende cura dei capi grazie alla tecnologia 6 Motion™ AI Direct Drive.

Infine la nuova lavasciuga LG SIGNATURE offre numerose funzioni smart che rendono unica l’esperienza utente: la funzione smart touch door , per esempio, consente di aprire lo sportello automaticamente mentre i comandi vocali permettono di attivare l’elettrodomestico e di impostare il ciclo di lavaggio o di asciugatura; la lavasciuga stessa può aggiornare verbalmente l'utente sullo stato del bucato. Inoltre, il luminoso display LCD da sette pollici consente di controllare facilmente le funzioni e le impostazioni e di accedere ai nuovi cicli scaricati tramite l'app ThinQ.

" La lavasciuga LG SIGNATURE con pompa di calore è un prodotto all-in-one che offre efficienza in termini di spazio e risparmio di tempo, oltre a prestazioni di altissimo livello ", ha dichiarato Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. " In linea con il concept alla base del brand LG SIGNATURE, 'Live beyond', che si propone di offrire soluzioni che aiutino a vivere la propria vita ideale, continueremo a introdurre innovazioni che vadano oltre le aspettative e rendano la vita di tutti i giorni più confortevole ."

La nuova lavasciuga LG SIGNATURE con pompa di calore sarà esposta presso lo stand i LG (Padiglione 18, Messe Berlin) in occasione di IFA 2023 (Berlino, 1 - 5 settembre).

Altre News per: 2023nuovalavasciuga