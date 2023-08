GTA Online: caos su due ruote e bonus stabilimenti di Centauri e attività dell’MC

Incluse le ricompense doppie per le missioni di vendita dell’MC, ricompense triple in Scia mortale, e altro



Questa settimana, in GTA Online motociclisti e presidenti di motorcycle club possono approfittare dell'aumento della domanda di prodotti illeciti. Sfreccia su due ruote per ottenere GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita dell’MC, approfitta di una serie di sconti legati alle moto e ottieni ricompense triple dalle attività dei motorcycle club, sia da quelle lecite che da quelle un pochino meno lecite.Allestisci la tua attività non proprio inattaccabile dal punto di vista legale acquistando una clubhouse e gli stabilimenti di Centauri (puoi scegliere tra serre per la coltivazione di erba, garage per la produzione di cocaina, laboratori di metanfetamine, fabbriche di banconote contraffatte e uffici per la falsificazione di documenti). Le proprietà di Centauri e le relative migliorie possono essere acquistate con il 40% di sconto dal sito in gioco della Maze Bank Foreclosures o entrando nella rete Open Road, accessibile dal portatile della tua clubhouse. Leggi sotto per saperne di più su questi e altri sconti.GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita dell’MCIl mercato nero esiste sin dagli albori del capitalismo e la domanda di merci di contrabbando non si esaurirà mai. Questa settimana approfitta del rialzo dei prezzi di mercato portando a termine le missioni di vendita dell’MC per guadagnare GTA$ e RP doppi. Inoltre, portando a termine con successo una missione di vendita dell’MC nel corso della settimana otterrai la Maglietta Ride or Die.GTA$ e RP tripli in Commissioni della clubhouse, Incarichi e Sfide dell'MCUna volta fondato un motorcycle club, ci sono molti modi per guadagnare qualche soldo extra mentre i tuoi stabilimenti sono impegnati nelle loro produzioni. Consulta la bacheca all'interno della sala riunioni della clubhouse per dare un'occhiata alle Commissioni della clubhouse disponibili, accedi al menu Interazione per avviare un Incarico dell'MC o gareggia contro altri prospect nelle Sfide dell'MC. Tutte queste attività fruttano GTA$ e RP tripli.GTA$ e RP tripli dal servizio officinaAggiungi una officina personale alla tua clubhouse per accedere a un altro flusso di entrate semi-legale: il servizio officina permette di personalizzare moto e chopper dei clienti (con la possibilità di acquistare il prodotto finale) prima di consegnarli e farsi pagare il dovuto. Consegna le moto personalizzate per ottenere ricompense triple fino al 30 agosto.Ricompense gratuite per i centauriLa scala sociale non è l'unico mezzo per imporre la propria presenza nella città di Los Santos. Oltre alla Maglietta Ride or Die per il completamento di una missione di vendita dell’MC entro questa settimana, affrontando una missione di rifornimento degli stabilimenti di Centauri e una Commissione della clubhouse prima del 6 settembre è possibile ricevere la livrea Atomic Racing per il Declasse Walton L35 (fuoristrada) entro 10 giorni dal completamento.Autosalone Premium Deluxe MotorsportEsposte questa settimana nell'autosalone Premium Deluxe Motorsport ci sono tre moto, tra cui la Pegassi Faggio Mod, un gradito ritorno, e due auto, il BF Raptor e la Coil Cyclone, anch'esse delle vecchie conoscenze. Visita l'autosalone per effettuare prove su strada di 5 minuti, confrontare le statistiche o acquistare i veicoli che preferisci:Autosalone Luxury AutosAnche la vetrina dell'autosalone Luxury Autos è contagiata dalla smania per le due ruote: la Nagasaki Shinobi (moto, 30% di sconto) è una visione tentatrice almeno tanto quanto la Vapid Flash GT (sportiva). E infatti la vetrina è a prova di proiettili. Vai a Rockford Hills per dare un'occhiata a questi veicoli, confrontarne le statistiche e acquistarli direttamente senza intermediari o siti web.Veicoli di prova dell'Autoraduno di LS e altri veicoli bonusQuesta settimana l'area di prova dell'Autoraduno di LS vede il ritorno di un paio di veicoli noti: la Grotti Cheetah (supercar, 40% di sconto) e la Pegassi Esskey (moto), oltre alla Western Reever (moto). Vinci per due giorni di seguito la serie di gare dell'Autoraduno di LS per ottenere un Nagasaki Stryder (moto): un bell'incentivo!Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Principe LectroFai un salto al Casinò e Resort Diamond, fai girare la ruota fortunata e potresti tornare a casa con una varietà di premi, primo tra i quali la Principe Lectro, un'agile moto dotata di sistema KERS integrato per quella botta di velocità in più.GTA$ e RP tripli in Scia mortaleScia mortale trasforma le strade di Los Santos in una sfida stilosa e futuristica, dotando la Shotaro di un'esplosiva scia luminosa. Questa settimana fai saltare in aria gli avversari scampando alla medesima sorte per ottenere GTA$ e RP tripli. E perché non vestirsi a tema? Tutti i completi dedicati a Scia mortale sono scontati del 30% per tutta la settimana!GTA$, RP, e Punti Arena doppi per la serie di sfide di Arena War che continua questa settimana con 4X per gli abbonati a GTA+.Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SHao's Special Works è l'officina di riferimento per gli amanti delle modifiche, un paradiso per esperimenti di ricerca e sviluppo futuristici, la meta per chi desidera personalizzare in modi mai visti prima i propri veicoli, com’è avvenuto con il veicolo di prova premium di questa settimana: la Shitzu Hakuchou Drag (moto). Scegli un veicolo idoneo in tuo possesso e fallo sfrecciare da Sandy Shores a La Puerta nella Prova a tempo HSW di questa settimana.SCONTIChi desidera fare quattrini con attività clandestine può acquistare una clubhouse e uno stabilimento di Centauri e relative scorte e migliorie, il tutto con lo sconto del 40%. Indossa un completo futuristico acquistandone uno dedicato a Scia mortale col 30% di sconto e metti le mani su una serie di veicoli a prezzi ridotti, tra cui un paio di vecchie conoscenze e diverse potenti moto.Inventario e sconti del Furgone delle armiMachete | Mitra tattico (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa da combattimento | Fucile a pompa Sweeper | Lanciagranate compatto (30% di sconto) | Pistola mitragliatrice | Pistola AP | Revolver pesante | Gas lacrimogeno | Molotov | Mine di prossimità | Giubbotti antiproiettile

