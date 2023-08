Xbox: riepilogo della Opening Night Live showcase gamescom

Nella serata di ieri, all'Opening Night Live showcase di gamescom, Xbox è arrivata con grandi novità, dal trailer del lancio per Starfield, al first look del gameplay di Ara: History Untold, e annunciando il lancio di Age of Empires IV: Anniversary Edition, che arriva oggi per Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.

Siamo stati inoltre premiati come "Green Studio of the Year" della Gamescom per il nostro lavoro per ridurre le emissioni energetiche dell'industria nel suo complesso, oltre ai confini della nostra azienda

L'Opening Night Live 2023 segna l'apertura della gamescom e noi porteremo alla fiera il nostro stand più grande di sempre, che comprende non solo i giochi presentati oggi, ma anche Forza Motorsport, Towerborne, Hellblade II: Senua's Saga e The Elder Scrolls Online di Xbox Game Studios e Xbox Game Studios Publishing. Inoltre, ospiteremo giochi molto attesi dei nostri incredibili partner: STALKER 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Dungeons of Hinterberg, Payday 3 e molto altro ancora.

Scoprite il riepilogo completo della Opening Night Live di Gamescom e ciò che Xbox ha presentato durante l'evento, qui:

Xbox Wire

Altre News per: xboxriepilogodellaopeningnightliveshowcase