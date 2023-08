Atari Lancia la Capsule Tempest Origins

Collezione d'abbigliamento che celebra un classico arcade





Atari annuncia la Capsule Tempest Origins, una collezione a edizione limitata di abbigliamento e stampe d’arte dell’Atari Club. Ciascun elemento della collezione è caratterizzato da un design unico che celebra Tempest, l’inconfondibile classico arcade a base di vettori di Atari. La Capsule Tempest Origins consiste di due modelli di t-shirt, due modelli di cappelli e una stampa che include l’illustrazione realizzata dall’artista Butcher Billy. La Capsule Tempest Origins è ora disponibile per l’acquisto in esclusiva su atari.com.



“Siamo entusiasti di condividere questa collezione limitata che celebra Tempest, un titolo che ha un'associazione così forte con la storia di Atari,” ha dichiarato Wade Rosen, presidente e amministratore delegato di Atari. “I fan possono aspettarsi altre collezioni in futuro, e possono restare aggiornati unendosi all’Atari Club.”



Progettato da Dave Theurer per i cabinati arcade nel 1981, Tempest rientra spesso nelle liste dei “Best Video Games of All Time”. Il primissimo sparatutto vettoriale della storia dei videogiochi, Tempest ha ispirato tantissimi game designer, tra i quali il leggendario Jeff Minter, autore di Tempest 2000 nel 1994, e Tempest 4000 più di vent’anni dopo, nel 2018. L’opera originale di Dave Theurer è inclusa nella collezione permanente del Museum of Modern Art di New York.



Ciascun pezzo della collezione è disponibile in tutto il mondo. La Capsule Collection Tempest segna l’inizio delle spedizioni dall’Atari shop in Europa.







