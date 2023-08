NBA 2K24 - miglioramenti al Gameplay

Oggi 2K ha svelato i nuovi miglioramen3 al gameplay di NBA 2K24. Le innovazioni di gioco

riguardano sia la fase offensiva che quella difensiva, per raggiungere un realismo simulativo

elevato con tiri in sospensione, movimen3 senza palla, dribbling, schiacciate, rimbalzi, stoppate e passaggi più naturali.



"Il nostro impegno nell'evolvere l'esperienza di NBA 2K sulla base dei feedback della community è una delle ragioni per cui i giocatori e gli appassiona3 di basket hanno continuato a seguirci negliultimi 25 anni", ha dichiarato Mike Wang, Gameplay Director di Visual Concepts.

"Abbiamo

apportato miglioramen3 al gameplay di NBA 2K24 che sono più basa3 sulle abilità e intui3vi,

accelerando l'esperienza di gioco per l'intera comunità".

Le innovazioni di gioco presen3 in NBA 2K24 includono:

Attacco intui5vo: I tiri e i dribbling sono più accessibili e intui3vi che mai, consentendo ai giocatoridi tutti i livelli di crescere sul campo. Le mosse sono state personalizzate e migliorate, palleggi e dribbling beneficeranno di un maggiore controllo. Difesa basata sull'abilità: Le contromosse sono importanti in NBA 2K24. I giocatori avranno lo spazio necessario per difendersi e possibilità di giocare d’astuzia.



Adrenalina: sono sta3 rivoluziona3 anche i boost di adrenalina, sia l'attacco che la difesa saranno molto più coinvolgen3 e andranno ad impattare molto di più sulle abilità di 3ro del giocatore. Allenare con facilità: 2K Smart Play torna su New Gen per aiutare i giocatori a semplificare l'attacco, la difesa e l'allenamento. Sarà possibile chiamare fino a 16 schemi e in attacco sfruttare spaziature e errori difensivi.

Takeover: queste abilità speciali tornano per le console New Gen in NBA 2K24 con una novità:

potranno essere modificate anche dopo lo sviluppo del proprio alter-ego. Visitate il sito ufficiale di NBA 2K24 per ulteriori informazioni. Rimanete sintonizza3 per ulteriori

annunci sulle novità di NBA 2K24.

Sviluppato da Visual Concepts, NBA 2K24 è classificato PEGI 3+.



