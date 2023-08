GeForce RTX serie 40 - Overwatch 2: Invasion’: l’Ultimate bundle disponibile

NVIDIA ha annunciato oggi un nuovo bundle. Per un periodo di tempo limitato, acquistando una scheda grafica GeForce RTX Serie 40, un desktop o un laptop che partecipano all’iniziativa, si riceverà il pacchetto Ultimate GeForce RTX Serie 40 per Overwatch 2: Invasion.

Il pacchetto comprende:

Overwatch 2: dell'invasione missioni della storia

Vigilante Sojourn Legendary Skin





Sojourn Hero Unlock

Pass battaglia premium

20 salti di livello del Battle Pass

La skin leggendaria Cassidy del tiratore scelto C-455

La skin leggendaria K-2000 Blademaster Kiriko

3.000 monete Overwatch





Il bundle Ultimate GeForce RTX Serie 40 Overwatch 2: Invasion Ultimate è ora disponibile con l'acquisto di un desktop o di una GPU GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti, 4060 o di un laptop con GPU GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 4080 Laptop, RTX 4070 Laptop o RTX 4060 Laptop presso numerosi negozi e rivenditori di tutto il mondo che partecipano all’iniziativa. Visita la homepage di Overwatch 2: Invasion Ultimate Bundle per vedere l'elenco completo dei partner che aderiscono all'iniziativa nel tuo Paese.

Sblocca l'esperienza grafica completa di Overwatch 2

Ottieni la massima esperienza grafica in ogni battaglia, e passate a una scheda grafica GeForce RTX Serie 40, a un desktop o a un laptop selezionati per ottenere prestazioni straordinarie e una reattività imbattibile, grazie a NVIDIA Reflex . NVIDIA Reflex infatti permette di ridurre la latenza del sistema fino al 60% in Overwatch 2 e la potenza delle GPU GeForce RTX Serie 40, che possono funzionare a oltre 360 FPS a 1440p.

Link correlati:

Articolo su GeForce.com Overwatch 2: Invasion Ultimate Bundle:

https://www.nvidia.com/en-gb/ geforce/notizie/overwatch-2- invasione-ultimo-bundle- serie geforce-rtx-40

Dettagli su Overwatch 2: Invasion Ultimate Bundle homepage:

https://www.nvidia.com/en-gb/ geforce/campagne/overwatch-2- pacchetto-di-giochi-per-pc-invasion/

(video) 360+ FPS 1440p OVERWATCH 2 – supportato da GeForce RTX 4090:

https://www.youtube.com/watch? v=lbcYFgQJOLM

(video) NVIDIA Reflex in azione: la vittoria di Overwatch 2 è misurata in millisecondi:

https://www.youtube.com/watch? v=Yd7Wmgl2oow

homepage NVIDIA Reflex:

https://www.nvidia.com/en-gb/ geforce/tecnologie/reflex/

(video) trailer Overwatch 2: Invasione

https://www.youtube.com/watch? v=F1CIhfaI0Hs



Altre News per: geforceserieoverwatchinvasion’l’ultimatebundledisponibile