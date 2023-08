Piccolo e Ultimate Gohan, veicoli a tema e skin armi (PUBG MOBILE x DRAGON BALL SUPER presenta i nuovissimi set Piccolo e Ultimate Gohan, veicoli a tema e skin per armi)

Da oggi fino al 4 settembre, i giocatori possono scegliere tra il potente Ultimate Gohan o il saggio e astuto Piccolo con set di personaggi completamente nuovi! Questi set saranno disponibili fino alla fine della collaborazione, insieme ai set di personaggi per Son Goku, Vegeta, Freezer e tutti gli altri contenuti esclusivi lanciati finora!



Oltre a questi set di personaggi arrivano tre nuovi oggetti direttamente dal mondo di Dragon Ball Super! Scivola sulla mappa sulla nuvola dorata "Kintoun", sali a bordo della "Bulma's Motorcycle" per sfrecciare sui campi di battaglia e prendi lo Shenron DP-28 con eleganti motivi a forma di drago da portare in battaglia.



I giocatori si sono divertiti con le rivoluzionarie modalità di gioco a tema Dragon Ball Super, oggetti esclusivi e luoghi iconici sin dal lancio della collaborazione a luglio. Questa è già stata una delle più grandi collaborazioni nella storia di PUBG MOBILE e la prima volta che Dragon Ball Super ha collaborato con un gioco solo per dispositivi mobili, ma non è ancora finita! Entra subito nel gioco per vivere tutta l'emozione di Dragon Ball Super prima che la collaborazione termini il 4 settembre.



PUBG MOBILE è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store

